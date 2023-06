Im Rahmen der WWDC-Keynote hat Apple die größten Neuerungen zu iOS 17 veranschaulicht. Über die begleitenden Apple Mitteilungen sowie die mittlerweile veröffentlichte Beta 1 sind weitere Neuerungen bekannt geworden. Dies wird sich auch in den kommenden Wochen und Monaten bis zur finalen Freigabe von iOS 17 fortsetzen. Eine neue Funktion besteht darin, dass ihr AirTags mit iOS 17 teilen könnt. Dies war bis dato nicht der Fall und wurde vielerorts kritisiert. Diesem Kritikpunkt nimmt sich Apple nun an.

iOS 17: AirTags lassen sich vielen

Ein AirTag kann mit bis zu fünf anderen Personen geteilt werden. So können Freunde und Familie einen Gegenstand mit „Wo ist?“ im Blick behalten. Alle in einer Gruppe können den Standort eines Gegenstands sehen, einen Sound abspielen und die „Genaue Suche“ verwenden, um den genauen Standort eines geteilten AirTag in der Nähe zu bestimmen. Das funktioniert auch mit allem anderen „Wo ist?“ Zubehör.

In erster Linie denken wir beim Teilen eines AirTags an den eigenen Haushalt und z.B. den Ehepartner. Klassischerweise werden AirTags am Schlüsselbund verwendet. Bis dato war es so, dass wenn ihr euren Autoschlüssel inkl. AirTags an einen Partner weitergereicht habt, um diesem euer Auto auszuleihen, derjenige einen Hinweis erhalten hat, dass er von einem AirTag verfolgt wird. Mit iOS 17 könnt ihr den AirTag mit der Frau oder dem Mann teilen.

Das Teilen erfolgt über die „Wo ist?“-App. Wenn ihr dort einen AirTag auswählt, steht euch die neue Option „Dieses AirTag teilen“ zur Auswahl. Beim Teilen werdet ihr noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass andere Personen dieses AirTags orten können und das Tracking-Mitteilung stummgeschaltet werden.