Apple hat zwar gestern Abend einen ersten Ausblick auf iOS 17 gegeben und im selbem Atemzug die erste Beta veröffentlicht. Bis allerdings alle Neuerungen des kommenden iPhone-Betriebssystems entdeckt werden, werden noch ein paar Wochen vergehen. Nach und nach werden wir euch auf weitere Verbesserungen aufmerksam machen, die bekannt werden.

Neu in iOS 17

Offline-Karten

Erstmals habt ihr mit iOS 17 die Möglichkeit, Offline-Karten zu nutzen. Ihr könnt in Apple Maps Offline-Karten für einen bestimmten Beriech herunterladen, um Turn-by-Turn Navigation zu nutzen, die geschätzte Ankunftszeit zu sehen, Orte in Karten zu finden und mehr. Karten macht es zudem einfacher, tausende Wanderwege in Parks überall in den USA zu entdecken, und unterstützt Fahrer von Elektrofahrzeugen mit Echtzeitinformationen zur Verfügbarkeit von Ladestationen.

NameDrop

AirDrop ist euch vermutlich ein Begriff. Doch was ist NameDrop? Mit NameDrop könnt ihr Kontaktinformationen teilen, einfach indem ihr eure iPhone aneinander haltet, oder indem ihr iPhone und Apple Watch aneinander haltet. Dabei könnt ihr übrigens auswählen, welche Rufnummer oder welche Mail-Adresse geteilt werden sollen.

Auf dieselbe Art und Weise könnt ihr auch Inhalte teilen oder SharePlay starten, um Musik zu hören, einen Film anzusehen oder ein Game zu spielen, wenn eure iPhone Geräte nah beieinander seid.

Privates Surfen wird sicherer

In Safari wird „Privates Surfen“ noch sicherer, mit besserem Schutz vor Trackern beim Surfen und Schutz vor Dritten, die Zugriff auf das Gerät der Nutzer haben könnten. Fortschrittliche Schutzmaßnahmen gegen Tracking und Fingerprinting hindern Websites daran, das Gerät der Nutzer zu tracken oder zu identifizieren.

Solltet ihr private Browserfenster nutzen so werden diese mit iOS 17 gesperrt, wenn sie nicht verwendet werden. Dabei setzt Apple auf Face ID. So könnt ihr Tabs geöffnet lassen, auch wenn ihr kurz euer Gerät unbeaufsichtigt lasst.

Verbesserte Autokorrektur

Autokorrektur ist so ein Thema. Auf der einen Seite eine sinnvolle Funktion und auf der anderen Seite wird ein Text durch die Autokorrektur verschlimmbessert. Apple verspricht mit iOS 17 Besserung.

Die Autokorrektur erhält ein umfassendes Update mit einem modernen On-Device Machine Learning Sprachmodell für Wortvorschläge, das Nutzung und Genauigkeit für die Anwender bei jedem Tippen verbessert. Außerdem wurde das Design überarbeitet, für besseres Tippen, und automatische Satzkorrekturen können mehr Grammatikfehler behoben werden. Ihr erhaltet zudem Textvorschläge beim Tippen. So wird das Vervollständigen ganzer Wörter oder Sätze so einfach wie das Tippen auf die Leertaste und Text lässt sich schneller als je zuvor eingeben. Die Diktierfunktion nutzt ein neues Spracherkennungsmodell, wodurch sie noch genauer wird.

(Hey) Siri

Siri lässt sich einfach durch Sagen von „Siri“ aktivieren. Ein „Hey Siri“ ist nicht mehr zwingend notwendig. Nach dem Aktivieren könnt ihr mehrere Befehle nacheinander geben, ohne den Assistenten erneut aktivieren zu müssen.

Musik-App

Unter iOS 17 bietet Apple wieder das sogenannte „Überblenden“ („Cross-Fading“) an. Damit stoppt nicht etwas ein Lied abrupt und ein neues beginnt, vielmehr erhaltet ihr sanfte Übergänge.

In Apple Music gibt es jetzt Collaborative Playlists, die Musikhören mit Freunden einfacher als je zuvor machen. Und mit SharePlay im Auto können alle Fahrgäste einfach ihre Musik abspielen. Hörer können die Musik mit ihren eigenen Geräten steuern, auch wenn sie kein Apple Music Abo haben.

Abstandserkennung der Augen

Erwachsene können digitale Augenermüdung reduzieren. „Bildschirmentfernung“ in Bildschirmzeit nutzt die TrueDepth Kamera und fordert eucgh dazu auf, das Gerät weiter weg zu halten, wenn es für längere Zeit weniger als 30 cm Abstand zum Gesicht hat.

Home-App Aktivitäten

Die Home-App merkt sich bis zu 30 Tage den Verlauf eurer Aktivitäten mit Türschlössern, Garagenschlössern, Alarmsystemen und Kontaktsensoren. Zudem sind zwei beliebte HomeKit Sperrfunktionen – Tippen zum Entsperren und PIN Codes – jetzt für Matter kompatible Schlösser verfügbar, für noch mehr Möglichkeiten, sich mit dem Smart Home zu verbinden.

Weitere Neuheiten zu iOS 17 findet ihr unter anderem hier und dort.