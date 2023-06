Anfang dieser Woche hat Apple seinen „räumlichen Computer“ namens Apple Vision Pro vorgestellt. Nun wird bekannt, dass der Hersteller im Vorfeld das AR-Headset-Startup Mira übernommen hat. Das Unternehmen ist unter anderem für die Bereitstellung von Headsets für Mario Kart-Fahrten in Super Nintendo World in den Universal Studios Japan und den Universal Studios Hollywood bekannt.

Apple kauft AR-Headset-Startup Mira

Apple hat Mira übernommen. Dabei handelt es sich um ein in Los Angeles ansässiges AR-Startup, das Headsets für andere Unternehmen und das US-Militär hersgestellt hat. Die Übernahme wurde sowohl vom Mira CEO als auch von Apple bestätigt.

The Verge erhielt von Apple die übliche Aussage: „Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Unternehmen, ohne näher über Hintergründe und Pläne zu sprechen“. Es ist unklar, wie viel Apple für die Mira-Übernahme bezahlt hat. Jony Ive, der frühere Designchef von Apple, war einst Berater des Startups, wie zwei ehemalige Mitarbeiter anonym berichten.

Es ist nicht bekannt, ob Apple Miras Militärverträge fortführen wird. A llerdings dürfte es höchst unwahrscheinlich sein, dass die Arbeiten fortgesetzt werden. Bis dato arbeitete Mira sowohl mit der US-Luftwaffe als auch US-Marine zusammen. Der Air Force-Vertrag sieht vor, dass Militärpiloten auf der Travis Air Force Base das Prism Pro-Headset des Startups verwenden, um Dinge wie Heads-up-Ausrüstungsanweisungen anzuzeigen.

Ein weiterer großer Mira-Vertrag besteht mit Nintendo World , das seine Headsets für die Mario-Kart- Fahrt in seinen Themenparks in Japan und in den Universal Studios in LA einsetzt. Miras Headset zeigt virtuelle Charaktere und Gegenstände aus dem Spiel an, um die Fahrt im Laufe des Spiels zu bereichern.