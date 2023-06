Bis dato waren Beta-Versionen von iOS, iPadOS, macOS und Co. auf Entwickler beschränkt, die ein kostenpflichtiges Developer Konto besitzen. Dieses kostet 99 Dollar pro Jahr. Mit der Einführung der neuen Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 und watchOS 10 entfällt diese „Beschränkung“, so dass auch Entwickler mit einem kostenlosen Entwicklerkonto die neuesten Beta laden und installieren können.

Grundsätzlich kann sich jeder Anwender für das Apple Developer Programm anmelden. Seit neuestem umfasst das kostenlose Apple Entwicklerkonto auch die Möglichkeit, Beta-Versionen zu nutzen. Hierfür ist lediglich die Apple ID erforderlich, mit der ihr euch beim Apple Entwicklerprogramm anmelden könnt. Apple selbst hat die Veränderungen im Der Center bestätigt.

Diese Änderung bedeutet, dass jeder mit einer Apple-ID die Betas für iOS 17 , iPadOS 17 und macOS Sonoma herunterladen und installieren kann, ohne auf den Start der öffentlichen Betas warten zu müssen. An dieser Stelle möchten wir euch daran erinnern, dass ihr Beta-Versionen nicht auf eurem Erstgerät installieren solltet, da diese erhebliche Fehler beinhalten können.

