Seit Montag und der Ankündigung von iOS 17 haben wir euch bereits diverse Neuerungen des kommenden iPhone-Betriebssystems vorgestellt. Auch in den kommenden Wochen und von Beta zu Beta wird Apple noch weitere neue Funktionen implementieren. Eine Neuerung, die nun entdeckt wurde, sind die Pronomenfelder in der Kontakte-App.

iOS 17: Kontakte-App erhält Pronomenfelder

Mit NameDrop, eine neue AirDrop-Funktion, könnt ihr unter iOS 17 Kontaktdaten gezielt mit bestimmten Empfängern teilen, indem ihr eure iPhones einfach nah aneinander haltet. Dabei könnt ihr bestimmte Kontaktdetails auswählen, die ihr teilen möchtet – aber vor allem auch, welche Informationen ihr nicht weitergeben möchtet.

Dies wird allerdings nicht die einzige Neuerung für Kontakte sein. Mit iOS 17 führt Apple Pronomenfelder innerhalb der Kontakte-App ein. Ihr kennt das vielleicht? In E-Mail-Signaturen und in sozialen Medien werden häufig Pronomenpräferenzen angegeben. In iOS 17 gibt es ein eigenes Feld in der Kontakt-App in dem Pronomeneinstellungen gespeichert werden können. Dies könnt ihr nicht nur für eure Kontakte, sondern auch über „Meine Karte“ für euch selbst vornehmen. Apple betont, dass Pronomen nur auf dem Gerät von unterstützenden Apple Apps genutzt werden. Diese werden nicht mit Apple oder Drittanbieter-Entwicklern geteilt.

