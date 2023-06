Apple hat in den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit weiterhin ein starkes Ansehen und belegt in einer kürzlich durchgeführten Umfrage den zehnten Platz. Die Umfrage ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Axios und Harris Poll, um das Ansehen der bekanntesten Marken in den USA auf der Grundlage von 20 Jahren Harris Poll Forschung zu bewerten.

Ein Vergleich der Markenreputation

Patagonia, ein Unternehmen für Outdoor-Bekleidung, belegte mit 83,5 von 100 Punkten den ersten Platz und ließ Costco, John Deere, Trader Joe’s und Chick-fil-A hinter sich. Die Top 10 wurden von Toyota, Samsung, Amazon, USAA und Apple abgerundet.

Apple erreichte eine Gesamtpunktzahl von 80,6 Punkten und belegte Rang 10 in der Bestenliste. Damit verbessert sich das Unternehmen aus Cupertino im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Nachfolgend die Bewertung der Apple-Attribute auf einer Skala von 100:

Charakter: 76,9 (Platz 19)

Zielstrebigkeit: 84,4 (Platz 2)

Vertrauen: 79,7 (Platz 23)

Kultur: 80,8 (Platz 9)

Ethik: 77,6 (Platz 27)

soziale Verantwortung: 73,0 (Platz 39)

Vision: 84,0 (Platz 4)

Wachstum: 83,4 (Platz 7)

Produkte und Dienstleistungen: 85,1 (Platz 3)

Probleme für Social-Media-Marken

Am anderen Ende des Spektrums fanden sich Meta und Twitter in den unteren 10 der 100 untersuchten Marken wieder. Meta rangiert auf Platz 96, während Twitter dicht dahinter auf Platz 97 liegt. Die Social-Networking-Giganten übertrafen nur knapp den Letztplatzierten, die Trump Organization, die einen Reputationswert von 52,9 erreichte.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es für Meta und Twitter nach wie vor schwierig ist, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Das gute Abschneiden von Apple unterstreicht das anhaltende Engagement des Technologieunternehmens, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern.