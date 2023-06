Am Montag hat Apple im Rahmen der WWDC-Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 17 gegeben und gleichzeitig die Beta 1 für Entwickler veröffentlicht. Auf die größten Neuerungen ist Apple während des Special Events eingegangen. Seitdem wurde viele weitere Festures bekannt. Bis zum Herbst – vermutlich wird iOS 17 im September veröffentlicht – werden sich noch.

Neue in iOS 17

Interaktive Widgets

Widgets werden in iOS 17 (und iPadOS 17) interaktiv, sodass ihr Aufgaben einfach per Fingertipp erledigen könnt. Ihr könnt zum Beispiel direkt aus einem Widget heraus das Licht einschalten, einen Song abspielen oder eine Erinnerung als erledigt markieren. Interaktive Widgets sind sowohl auf dem Homescreen als auch auf dem Sperrbildschirm verfügbar.

Personal Voice

Personal Voice hatte Apple bereits vor wenigen Wochen angekündigt. Wir möchten euch diese iOS 17 Funktion noch einmal in Erinnerung rufen.

Für Nutzer:innen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihre Sprachfähigkeit verlieren, bietet Personal Voice eine einfache und sichere Möglichkeit, eine Stimme zu erzeugen, die wie die eigene klingt. Ihr könnt eine eigene Stimme erstellen, indem ihr eine zufällige Reihe von Textaufforderungen vorlest, um 15 Minuten Audio auf dem iPhone oder iPad aufzunehmen. Diese Bedienungshilfe im Bereich Sprache nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät.

Optimierungen für Bestätigungscodes

Oftmals verschicken Online-Services einen Bestätigungscode per SMS oder Mail, damit ihr euch mit diesem verifizieren könnt. Genau hier gibt es zwei Verbesserungen. Zukünftig können Bestätigungscodes nicht nur aus einer SMS automatisch eingefügt werden, sondern auch aus Mails. Das lästige Copy & Paste entfällt somit auch in diesem Fall.

Zudem können Bestätigungscodes in der Nachrichten-App und in Mail gelöscht werden, wenn diese automatisch eingesetzt wurden.

Check-In-Funktion (Wegbegleitung)

Neu in der Nachrichten-App ist auch „Wegbegleitung“, ein wichtiges Feature, mit dem ihr Freunde und Familie Bescheid geben könnt, dass ihr sicher am Ziel angekommen seid. Nachdem ihr eine Wegbegleitung gestartet habt, werden eure Freunde oder ein Familienmitglied automatisch benachrichtigt, sobald ihr angekommen seid. Wenn sich die Ankunft verzögert, werden hilfreiche Informationen vorübergehend mit dem ausgewählten Kontakt geteilt, wie der genaue Standort, Batteriestatus und Mobilfunkstatus des Geräts. Alle geteilten Informationen sind durchgehend verschlüsselt. Ein Anwendungsbeispiel ist, wenn ihr mitten in der Nacht nach einer Party zu Fuß nach Hause geht. So wissen eure Freunde oder ein Familienmitglied bescheid, dass ihr gut nach Hause gekommen seid.

Kontakte und Passwörter in jedes Textfeld einfügen

Mit iOS 17 könnt ihr Kontakte und Passwörter in jedes Textfeld einfügen. Wenn ihr lange auf ein Textfeld drückt, erscheint im Popup-Menü die neue Option „Einfügen“. Wenn ihr darauf tippt, wird ein weiteres Menü mit zwei zusätzlichen neuen Optionen angezeigt: „Kontakte“ und „Passwörter“.

Notizen können gegenseitig verlinkt werden

In iOS 17 könnt ihr Notizen gegenseitig verlinken. Wenn ihr euch innerhalb einer Notiz befindet und die Leertaste lange drückt, so taucht ein Popup-Menü mit der neuen Option „Link hinzufügen“ auf. Wenn ihr darauf tippt, könnt ihr einen Link zu einer anderen Notiz erstellen, indem ihr nach dem Titel sucht oder eine URL eingebt. Ihr könnt optional einen alternativen Titel für den Link erstellen oder schlicht und einfach beim Originaltitel bleiben.

