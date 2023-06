Update: Kurzer Hinweis. Die Aktion wir nur bis zum 18.06.2023 (23:59 Uhr) laufen. (/Update Ende)

Waipu.tv hat einen neuen „Netflix Streaming Deal“ aufgelegt. Mit diesem erhaltet ihr satte 50 Prozent Rabatt auf die Kombination aus Waiput.tv Perfect Plus und Netflix. Dabei habt ihr die Möglichkeit, zwischen den drei Netflix Tarifen Netflix Basis, Netflix Standard und Netflix Premium zu wählen.

50 Prozent Rabatt auf Waipu + Netflix

Im Rahmen des „Netflix Streaming Deal“ bietet waipu.tv einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Perfect Plus mit Netflix-Pakete für ganze 12 Monate an. Ideal für alle, die sich jetzt einen neuen Netflix-Account zulegen und gleichzeitig sparen möchten. Zusammen mit über 230 TV-Sendern, davon über 60 Pay-TV-Sender, und weiteren 30.000 Filmen und Serien in der waiputhek sind Streaming-Fans nicht nur für den Sommer, sondern jetzt schon für die kalten Tage gerüstet. Zudem stehen auch 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung. Streaming-Herz, was willst du mehr?

Übersicht

Perfect-Plus mit Netflix Basis

Nur 9,75 Euro statt 19,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 9,74 Euro sparen -> über 116 Euro in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Nur 12,25 Euro statt 24,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 Euro sparen -> über 146 Euro in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 14,75 Euro statt 29,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 14,74 Euro sparen sparen -> über 176 Euro in 12 Monaten sparen

Tipp: Die höchste Ersparnis gibt es bei Perfect-Plus mit Netflix Premium mit 4 parallelen Streams. Hier können Streaming-Profis 176 Euro in 12 Monaten sparen! Das Angebot ist ab sofort und zeitlich begrenzt buchbar.

-> Hier geht es zu den 50 Prozent Rabatt auf Waipu + Netflix