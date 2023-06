Apple nutzt seine weltweiten YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Ab sofort stehen mit „So verwendest du Hintergrundgeräusche auf deinem Mac“ und „So passt du die Einstellungen für deine AirPods oder AirPods Pro an“ zwei neue Clips auf YouTube bereit.

So passt du die Einstellungen für deine AirPods oder AirPods Pro an

In dem knapp 3 Minuten langen Clip „So passt du die Einstellungen für deine AirPods oder AirPods Pro an“ erklärt euch Apple wir ihr die Einstellungen für eure AirPods anpassen könnt. Das Ganze ist alles andere als ein Hexenwerk.

Neben dem Video möchten wir euch auf drei Apple Support Dokumente aufmerksam machen. Hier erfahrt ihr, wie ihr euer AirPods mit dem iPhone verbindet, hier erfahrt ihr, wie ihr die Einstellungen ändert und dort erfahrt ihr, wie ihr eure AirPods identifizieren könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So verwendest du Hintergrundgeräusche auf deinem Mac

In dem zweiten eingebunden Video erfahrt ihr, wie ihr auf eurem Mac Umgebungsgeräusche wie das Meer oder Regen im Hintergrund abspielst. Reicht euch das Video nicht? So blättert in diesem Support Dokument.