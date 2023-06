Vergangenen Montag hat Apple seinen räumlichen Computer namens „Apple Vision Pro“ angekündigt. Der Hersteller selbst hat bereits verschiedene Informationen zu dem Produkt veröffentlicht, auch diverse Medienvertreter hatten bereits die Möglichkeit zu einem Hands-On. Die meisten Nutzer dürften bislang noch nicht mitbekommen haben, dass Apple optional ein oberen Kopfband zur besseren Gewichtsverteilung anbieten wird. Apropos Gewicht. Zu diesem hat sich Apple bislang noch nicht geäußert.

Apple Vision Pro: noch keine Infos zum Gewicht und oberen Kopfband

Der zusätzlichen Riemen, die Apple anbieten wird, dient vermutlich dazu, das Gewicht besser zu verteilen und zu verhindern, dass sich das Headset bei schnelleren Kopfbewegungen löst. Dieses „oberer Kopfband“ war im Rahmen der WWDC-Keynote nur einmal kurz in einer Szene zu sehen, in der ein Mann mit den nach außen gerichteten Kameras des Headsets ein Video von Kindern aufnimmt, die mit Seifenblasen spielen. Auch im Apple Marketingmaterial fehlt es bis dato und erwähnt wurde es beim Special Event ebenso nicht.

Allerdings stellt konnten Tester vor Ort in Cupertino, wie zum Beispiel Dan Barbera von Macrumors, das optionale Zubehör nutzen. Seiner Meinung nach liegt das Vision Pro mit dem angebrachten zusätzlichen Riemen „vom Gewicht her nicht so weit von anderen Headsets entfernt“, aber es gelingt „wirklich gut, das Gewicht zu verteilen“ und es nicht so frontlastig zu machen.

Die ersten Rückmeldungen von Medienvertretern, YouTubern, Influencern etc. gaben zu verstehen, dass sich das Headset (ohne das zusätzliche obere Kopfband) durchaus nach einer bestimmten Zeit bemerkbar macht.