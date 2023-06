Meta CEO Mark Zuckerberg äußerte sich kürzlich zum Vision Pro Headset von Apple. Obwohl er die hochwertigen Komponenten des Mixed-Reality-Geräts anerkennt, kritisiert er den von Apple gewählten Ansatz. Letztendlich ist seine zentrale Behauptung, dass Apples Version der Zukunft des Computings nicht mit seiner eigenen Vision übereinstimmt.

Zuckerbergs Äußerungen erfolgten laut The Verge während eines unternehmensweiten Treffens. Der CEO erklärte, dass er die Vision Pro nicht als bahnbrechendes Produkt betrachte. Er wies darauf hin, dass seine Teams bereits die Technologien und Funktionen des Apple-Headsets erforscht hätten. Er spielte auch die Bedeutung des hochauflösenden Bildschirms und der höheren technischen Raffinesse des Geräts herunter. Er verwies auf den hohen Preis des Geräts und den Energiebedarf, der einen kabelgebundenen Akku für die Nutzung erforderlich macht.

Darüber hinaus betonte Zuckerberg den Unterschied zwischen den Visionen von Meta und Apple. Er deutete an, dass Metas Fokus darauf liegt, seine Headsets erschwinglich und für jeden zugänglich zu machen. Dies stehe im krassen Gegensatz zu Apples High-End-Ansatz, der seiner Meinung nach nur für bestimmte Fälle geeignet sei.

Metas CEO beschrieb Vision Pro als unsozial, während Meta darauf abzielen würde, grundsätzlich soziale und aktive Geräte zu schaffen. Er führte dies weiter aus, indem er seine Vision des Metaverse hervorhob. Zuckerberg stellt sich ein Metaverse vor, das grundlegend sozial und interaktiv ist und in dem sich die Menschen auf neue Art und Weise verbinden und näher fühlen können. Er kontrastierte dies mit den Demonstrationen von Apple, die laut Zuckerberg, in der Regel einen einzelnen Benutzer in einer passiven Umgebung zeigen.

Apple hat natürlich eine andere Perspektive. Apple CEO Tim Cook hob kürzlich erst in einem Interview den sozialen Ansatz der Vision Pro hervor. Die soziale Komponente erkennt man auch deutlich in Apples Marketingmaterial. Das Unternehmen argumentiert, dass Funktionen wie EyeSight (die Fähigkeit, die Umgebung zu visualisieren) und die Verwendung von realistischen Avataren für Videokonferenzen, das Headset zu einem Gerät machen, das für die Verbindung und nicht für die Isolation gedacht ist. Auch Apples SVP, Craig Federighi, hat bereits betont, dass das Ziel von Vision Pro darin besteht, ein Gerät zu schaffen, das seine Nutzer verbindet, anstatt sie zu isolieren.

Wir sind es ja gewohnt, dass Zuckerberg sein Unternehmen gerne mit Apple vergleicht. Dabei legt er großen Wert auf die Tatsache, dass Meta von seinen Nutzern kein Geld verlangt oder weniger als nötig wäre – natürlich finanziert von Daten und Werbeeinnahmen.

Ungeachtet der gegensätzlichen Visionen und Werte von Meta und Apple setzen beide Unternehmen ihre Innovationen fort und konkurrieren auf dem Gebiet der AR/VR-Headsets. Es bleibt abzuwarten, wessen Vision bei den Verbrauchern mehr Anklang finden wird, da beide Unternehmen ihre eigenen Ansätze für die Zukunft des Computings entwickeln.

Hier ist die vollständige Äußerung von Zuckerberg:

„Apple hat endlich sein Headset angekündigt, also möchte ich kurz darüber sprechen. Ich war wirklich neugierig, was sie ausliefern würden. Und natürlich habe ich es noch nicht gesehen, also werde ich mehr erfahren, wenn wir damit spielen und sehen, was passiert und wie die Leute es benutzen.

Nach dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, die gute Nachricht ist, dass es keine magischen Lösungen für die Einschränkungen der Gesetze und der Physik gibt, die unsere Teams nicht schon erforscht und bedacht haben. Sie haben sich für ein Display mit höherer Auflösung entschieden, und das kostet zusammen mit der ganzen Technologie, die sie für die Stromversorgung eingebaut haben, das Siebenfache und benötigt jetzt so viel Energie, dass man einen Akku und ein Kabel braucht, um es zu benutzen. Sie sind diesen Kompromiss eingegangen, und für die Fälle, auf die sie abzielen, mag das sinnvoll sein.

Aber ich denke, dass ihre Ankündigung den Unterschied in den Werten und der Vision, die unsere Unternehmen in diese Angelegenheit einbringen, auf eine Art und Weise verdeutlicht, die ich für sehr wichtig halte. Wir sind innovativ, um sicherzustellen, dass unsere Produkte so zugänglich und erschwinglich wie möglich sind, und das ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Und wir haben mehrere zehn Millionen Quests verkauft.

Noch wichtiger ist, dass unsere Vision für das Metaversum und die Präsenz grundlegend sozial ist. Es geht darum, dass Menschen auf neue Art und Weise miteinander interagieren und sich auf neue Art und Weise näher kommen. Bei unserem Gerät geht es auch darum, aktiv zu sein und etwas zu tun. Im Gegensatz dazu war jede Demo, die gezeigt wurde, eine Person, die allein auf einer Couch saß. Ich meine, das könnte die Vision der Zukunft der Computertechnik sein, aber das ist nicht die, die ich will. Es gibt einen echten philosophischen Unterschied in der Art und Weise, wie wir an diese Sache herangehen. Und zu sehen, was sie anbieten und wie sie konkurrieren wollen, hat mich noch mehr begeistert und in vielerlei Hinsicht optimistisch gemacht, dass das, was wir tun, wichtig ist und Erfolg haben wird. Es wird eine unterhaltsame Reise werden.“