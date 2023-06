Normalerweise blicken wir immer freitags auf die Neuankömmlinge von Apple TV+ und sagen euch, welche neuen Filme, Serien und Dokus auf Apples Video-Streaming-Plattform startet. Durch die WWDC.Nachberichterstattung hat sich das Ganze dieses Mal etwas verzögert. Nun möchten wir euch allerdings auf die neue Serie „The Crowded Room“ hinweisen, die kürzlich auf Apple TV+ gestartet ist.

Apple TV+: „The Crowded Room“ ist gestartet

In den letzten Wochen hatte Apple bereits die Werbetrommel für die neuen Original-Serie mit Tom Holland gerührt. Nun ist die Serie auf Apple TV+ gestartet. Genau genommen, stehen zum Start die ersten drei Episoden bereit. Immer freitags bis zum 28. Juli 2023 folgen neue Episoden.

„The Crowded Room“ folgt der Geschichte von Danny Sullivan (gespielt von Tom Holland), der 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City verhaftet wird. Die Serie hat die Form eines fesselnden Thrillers, der Dannys Lebensgeschichte durch eine Reihe von Interviews mit der engagierten Verhörspezialistin Rya Goodwin (gespielt von Amanda Seyfried) darstellt. Im Laufe der Interviews erfahren die Zuschauer mehr über die mysteriösen Ereignisse aus Dannys Vergangenheit, die ihn geprägt haben und zu einer lebensverändernden Enthüllung führen.

Neben Tom Holland sind in der Serie Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase und Lior Raz zu sehen. Außerdem treten Gaststars wie Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski und Zachary Golinger in der Serie auf.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch nicht nur den offiziellen Trailer, sondern auch die „Opening Scene“ hier im Artikel eingebunden.

