Die kürzlich veröffentlichte Beta-Version von iOS 17 unterstützt kein Sideloading. Spätestens ab nächstes Jahr besteht die EU jedoch unter anderem auf die Möglichkeit alternativer Software-Quellen. Nun stellt sich die Frage, wann und wie Apple dieser Vorgabe nachkommen wird. Apples Software-Chef, Craig Federighi, deutete in einem Interview an, dass der Tech-Gigant Anpassungen noch in Erwägung zieht, um die EU-Vorschriften für diese Funktion zu erfüllen.

Apple und Sideloading: Ein Balanceakt

Letztes Jahr gab es Spekulationen über einen möglichen Schritt von Apple, erstmals Sideloading auf iOS zu erlauben. Mit dieser Methode können Nutzer Anwendungen aus beliebigen Quellen auf ihrem Gerät installieren. Dennoch wird erwartet, dass das Unternehmen bestimmte Sicherheitsparameter für Software beibehält, die außerhalb des App Store heruntergeladen wird, ähnlich wie bei der bestehenden Mac-Konfiguration.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Apple das Sideloading ausschließlich in EU-Ländern ermöglichen könnte. Immerhin drohen Apple vorerst nur in der EU Sanktionen, wenn die Vorgabe nicht eingehalten wird. Diese Vermutung wurde durch bisher ungenutzten Code in iOS 16 untermauert, der auf standortbasierte Funktionsbeschränkungen hindeutet. Das neue System ermöglicht es Apple schnell standortbezogene Beschränkungen zu konfigurieren. Wenn andere Länder Apple ebenfalls dazu zwingen, Sideloading zu erlauben, sollte ein einfaches Update dieses Systems die Funktion in anderen Regionen ermöglichen.

Die iOS 17 Beta und das Fehlen von Sideloading

Im Zuge der Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 17 wurde deutlich, dass Sideloading (noch) nicht möglich ist. Dies war zu erwarten, da Apple vor und während der WWDC 2023 Keynote über diese Funktion Stillschweigen bewahrt hatte.

In John Grubers „The Talk Show“ wies Craig Federighi jedoch auf laufende Gespräche mit der EU über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hin, was darauf hindeutet, dass Sideloading ein mögliches Feature von iOS sein könnte. Damit ist Sideloading für iOS 17 noch nicht bestätigt. Dennoch deuten Federighis Kommentare darauf hin, dass Apple die Funktion einführen könnte.

Trotz seiner potenziellen Bedeutung wird Apple laut 9to5Mac wahrscheinlich versuchen, Sideloading für die meisten Nutzer unauffällig zu gestalten. Das Unternehmen ist in hohem Maße von den Einnahmen aus dem App Store abhängig. Sideloading könnte diese Einnahmequelle gefährden. Apple warnt zudem vor den Gefahren von Sideloading. So hat das Unternehmen in dem Zusammenhang große Sicherheitsbedenken. Dabei weist Apple auf die Situation bei den Mitbewerbern hin, die das Sideloading zulassen – sprich Android. Apple verweist auf eine Reihe von Beispielen für App-Stores von Drittanbietern, die mit Malware infizierte Apps enthalten, die Nutzerdaten ausspähen. Dagegen macht Apple geltend, dass Malware auf iOS dank der Kontrolle des App Store selten sei.

Die erste Beta-Version von iOS 17 ist bereits für Entwickler verfügbar. Im Juli wird Apple auch eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta-Programm veröffentlichen, bis dann im Herbst iOS 17 für alle Nutzer freigegeben wird.