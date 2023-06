„Jet Dragon“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir heute vormittag bereits auf Apple TV+ und somit auf Apples Video-Streaming-Dienst geblickt haben, geht es nun mit Apples Spiele-Abo-Plattform weiter.

Apple Arcade: „Jet Dragon“ ist gestartet

Anfang Mai hatte Apple Arcade mit 20 neuen Spielen einen großen Schwung an Neuheiten an den Start gebracht. Nun geht es wieder wöchentlich mit neuen Spielen weiter. Ab sofort steht „Jet Dragon“ bereit.

Schwingt euch bei „Jet Dragon“ in die Lüfte in einer Welt voller Drachenvölker. Zieht eure Drachen auf und tretet gegen erbitterte Rivalen an. Werdet der neue Spitzenreiter! Tretet ein durch Raum und Zeit in die Welt von Venerusa, in der die Drachenrennreiter die Lüfte erklimmen. Die besten Rennreiter von Venerusa stellen euch dir in den Weg. Beeindruckt sie mit euren Fähigkeiten und rekrutiert sie für euer Team.

Fahrt auf einer Vielzahl von Strecken mit ganz eigenen Eigenschaften, Tageszeiten, Wetterbedingungen und geografischen Gegebenheiten! Ihr könnt das Spiel nicht nur offline spielen, sondern auch online mit Spielern aus der ganzen Welt konkurrieren.

Hier findet ihr „Jet Dragon“ auf Apple Arcade. Das Spiel steht für iPhone, iPad, Mac und Apple TV zur Verfügung.

Update für NBA 2K23

Außerdem gibt es folgendes spannende Update bei NBA 2K23 Arcade Edition von 2K. Ab heute könnt ihr virtuell in „den besten Sneaker aller Zeiten“ schlüpfen: In Zusammenarbeit mit Shoe Surgeon wurde ein einzigartiger und originellen Sneaker kreiert, der von den besten NBA-Spielern aller Zeiten inspiriert worden ist und dessen Originaldesign die Essenz der NBA-Geschichte einfängt. Der „beste Sneaker aller Zeiten“ ist ab heute im Spiel zum Download verfügbar. Hier findet ihr NBA 2K23 bei Apple Arcade.

Weitere Updates

Darüberhinaus stehen Updates für folgende Spiele auf Apple Arcade berei: