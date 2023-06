Anzeige

In den letzten Monaten haben wir hier bei Macerkopf bereits mehrfach auf den beliebten Schweizer Cloud-Anbieter pCloud hingewiesen. Dieser ist unter anderem für seine hohen Datenschutzansprüche und beliebten Lifetime-Speicherpläne bekannt. Dies bedeutet, dass ihr den Cloud-Speicher einmalig bezahlt und anschließend lebenslang nutzen könnt. Seit Neuestem bietet das Schweizer Unternehmen auch einen Passwort-Manager namens pCloud Pass an. Auch bei diesem profitiert ihr von der Philosophie des Unternehmens. pCloud Pass kann einmalig bezahlt werden und steht anschließend lebenslang zur Verfügung. Im Rahmen des neuen pCloud Pass Family Plan könnt ihr den Passwort-Manager bequem und unkompliziert mit bis zu 5 Familienmitgliedern nutzen. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr rund um pCloud Pass wissen müsst.

In den vergangenen Jahren hat sich unser Online-Verhalten massiv geändert. In Zeiten, in denen man nur vereinzelte Online-Dienste nutzte, war es noch möglich, sich seine Passwörter und Zugangskennungen zu merken. Diese Zeiten sind allerdings längst vorbei. Mittlerweile verwendet der durchschnittliche Anwender Dutzende Internetdienste, so dass es unmöglich erscheint, sich alle Passwörter zu merken. Das Aufschreiben der genutzten Passwörter, das Verwenden immer des selben Passwortes sowie die klassischen Standard-Passwörter, wie z.B. „Password“, „asdfyx“, „12345“, „qwertz“, stellt sicherlich keine Lösung dar.

Vielmehr empfehlen wir euch den Einsatz eines Passwort-Managers, wie zum Beispiel pCloud Pass. Bei pCloud Pass handelt es sich allerdings nicht nur um einen Service, der eure Passwörter sicher abspeichert, in dem die höchsten Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, vielmehr umfasst pCloud Pass auch einen Passwort-Generator, eine unbegrenzte Speichermöglichkeit von Passwörtern, eine Autofill-Funktion, eine Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen, eine Passwort-Import-Funktion und neuerdings mit pCloud Pass Shares und pCloud Pass Tags zwei neue Funktionen zum Organisieren und einfachen Teilen von Kennwörtern.

Das kann pCloud Pass

Bei pCloud Pass handelt es sich um einen sicheren Passwort-Manager für eure Passwörter und persönlichen Daten. Meldet euch mit nur einem Klick auf Websites an und nutzt den Passwortgenerator, um eure Passwörter sicherer zu machen. Mit pCloud Pass könnt ihr allerdings mehr als nur eure Passwörter schützen. Speichert eure Kreditkartendaten und verwendet sichere Notizen, um IDs, Kontonummern, PIN-Codes und mehr zu notieren.

Funktionen

Hinter pCloud Pass verbirgt sich ein verschlüsselter Passwort-Manager, der auf einen unzerbrechlichen Verschlüsselungsalgorithmus setzt, um eure Passwörter auf die sicherste Art zu speichern.

Autofill-Funktion: Mit nur einem Klick, könnt ihr euch bei Webseiten anmelden und Formulare sicher ausfüllen.

Synchronisation: pCloud bietet eigenständige Apps für iOS, macOS, Windows, Android und Linux. Zudem stehen euch Browser-Erweiterungen zur Verfügung, so dass ihr sicheren Zugriff auf eure Passwörter von allen Geräten, Browsern, und Betriebssystemen habt.

Passwort-Generator: Mit dem Passwort-Generator könnt ihr einzigartige Passwörter für eure Konten erstellen. Dabei könnt ihr die Länge der Passwörter auswählen und entscheiden, ob Symbole, Zahlen sowie Groß- und Kleinschreibung verwendet werden sollen.

Import-Funktion: Mit pCloud Pass könnt ihr Passwörter aus anderen Passwort-Managern (u.a. 1Password, Bitwarden, NordPass, Last Pass u.v.m.), ungesicherten Browsern oder CSV-Dateien importieren.

Sicheres Teilen: Ihr könnt Passwörter sicher weitergeben. Dabei behaltet ihr die volle Kontrolle über die Zugriffsebene.

Biometrische Entsperrung: Ihr könnt den Passwort-Manager mithilfe von biometrischen Merkmalen (z.B. Face ID oder Touch ID) anstelle des Master-Passworts entsperren.

Kategorisierung mit Tags: Neuerdings könnt ihr Tags verwenden, um eure Passwörter oder Elemente einfach zu organisieren und zu finden.

Privacy-by-Design: pCloud Pass mit höchstem Datenschutz

pCloud unterliegt als Schweizer Unternehmen den strengen Schweizer Richtlinien in Sachen Datenschutz und Datensicherheit. Wir haben euch die Kernelemente noch einmal zusammengefasst:

Maximale Verschlüsselung: pCloud Pass verwendet eine clientseitige Verschlüsselung. Alle Daten werden auf eurem Gerät mittels AES verschlüsselt, bevor sie auf die pCloud-Server hochgeladen werden. Auch beim Master-Passwort setzt pCloud auf eine 256-bit-AES-Verschlüsselung. Diese wird zusammen mit PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) verwendet, um einen privaten Schlüssel zu generieren, der mit AES ECB (16-Bit) verschlüsselt wird.

Zero-Knowledge-Privacy-Ansatz: Die von euch gespeicherten Daten sind verschlüsselt und nur ihr könnt diese mit dem Master-Passwort entschlüsseln. pCloud hat keinen Zugriff auf eure Daten und verwendet, teilt oder verkauft diese nicht an Dritte.

Eigene Server: Genau wie bei pCloud setzt das Unternehmen auch bei pCloud Pass auf eine eigene Serverinfrastruktur – für europäische Kunden werden Daten automatisch in einem EU-Rechenzentrum gespeichert.

DSGVO: Als Schweizer Unternehmen unterliegt pCloud nicht nur den strengen Schweizer Gesetzen, sondern stellt auch sicher, dass die DSGVO vollständig eingehalten wird.

pCloud Pass Family Plan

Grundsätzlich lässt sich pCloud Pass kostenlos ausprobieren. Genau wie beim pCloud Online-Speicher bietet das Schweizer Unternehmen auch einen Lifetime-Lizenz an. Passend zum Start des pCloud Pass Family Plan wurde dieser radikal im Preis gesenkt.

Satte 75 Prozent Rabatt erhaltet ihr für kurze Zeit auf die Family-Lifetime-Lizenz. Diese kann mit bis zu 5 Mitgliedern und mit unbegrenzt vielen aktiven Geräten genutzt werden. Entscheidet ihr euch für die Lifetime-Family-Lizenz, zahlt ihr aktuell nur einmalig 253 Euro statt 993 Euro. Sollte ihr euch für das Jahres-Abo entscheiden, so könnt ihr ebenfalls sparen und zahlt nur 49 Euro statt 59,88 Euro.

