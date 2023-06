Zur WWDC Keynote hat Apple auf die größten Neuerungen von iOS 17 und Co. aufmerksam gemacht. In den Folgewochen werden dann für gewöhnlich viele kleinere Anpassungen und Features publik. So auch im jüngsten Fall. Mit dem kommenden Update auf iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma ist Safari in der Lage, im privaten Browsermodus automatisch Tracking-Parameter aus URLs entfernen, um websiteübergreifendes Tracking zu verhindern.

Wenn beim Durchsuchen oder Kopieren eines Links ein Tracking-Parameter erkannt wird, entfernt Safari laut Apple die identifizierenden Komponenten der URL, während der Rest funktionstüchtig bleibt. Die Links funktionieren weiterhin wie erwartet, verfügen jedoch nicht mehr über eindeutige Kennungen.

Die neue Funktion hört auf den Namen Advanced Tracking and Fingerprinting Protection. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Safari, sondern auch im Zusammenspiel mit Nachrichten und Mail. Dir Funktion kann auch beim normalen Surfen (kein privates Browsen) aktiviert werden. Öffnet auf dem iPhone die App „Einstellungen“, tippt auf „Safari“ -> „Erweitert“ -> „Erweiterter Tracking- und Fingerabdruckschutz“ und wählt „Allgemeines Surfen“. Ihr könnt das Feature in diesem Menü auch grundsätzlich deaktivieren, wenn ihr die Funktion überhaupt nicht verwenden möchtet.

Thematisch hat Apple das Ganze in dieser WWDC 2023 Session begleitet. Apple hat exemplarisch eine URL vor und nach dem Entfernen der Tracking-Parameter gezeigt. Die ursprüngliche URL verfügt über einen eindeutigen „click_id“-Parameter, den Werbetreibende verwenden können, um die Aktivität eines Nutzers auf verschiedenen Websites zu verfolgen. Safari entfernt diesen Parameter automatisch, um die Privatsphäre des Benutzers zu schützen.

Aktuell befinden wir uns bei der Beta 1 zu iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma und Co. Die finale Version wird beruflich im September veröffentlicht.