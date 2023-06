„Retro Goal“ und „Retro Bowl“ stehen ab sofort auf Apple Arcade bereit. Nachdem wir heute Vormittag auf die Neuheiten Apple TV+ und somit auf Apples Video-Streaming-Dienst geblickt haben, geht es nun mit Apple Spiele-Abo-Service weiter.

„Retro Goal“ ist da

Taucht in den aufregenden Mix aus Arcade-Fußball-Action und simplen Team-Management ein, erwartet allerdings keine High-End-Grafik. Vielmehr setzt „Retro Goal“ auf eine Retro-Grafik, die an die 90er Jahre erinnert. Dies dürfte dem Spielespaß allerdings keinen Abbruch bereiten.

Wählt ein Team aus den weltweit beliebtesten Ligen und rekrutiert die Superstars, Profis und Hitzköpfe, die euch zum Sieg führen werden. Übernehmt dann die vollständige Kontrolle auf dem Feld und sorgt dafür, dass jede Ballberührung zählt. Bei „Retro Goal“ erlebt ihr verschiedene Funktionen, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsoptionen, Wettereffekten und mehr, inklusive einer internationalen Fußballturnier-Herausforderung.

„Retro Goal“ findet ihr hier auf Apple Arcade.

„Retro Bowl“ steht auf Apple Arcade bereit

Sollte euch „Retro Goal“ gefallen, so können wir euch auch „Retro Bowl“ ans Herz legen. Ihr erhaltet einen herrlichen Retro-Stil und eine einfache Kaderverwaltung, einschließlich Pressepflichten und den Umgang mit fragilen Egos. Ihr habt auf dem Spielfeld das Sagen. Habt ihr das Zeug, die Meisterschaft zu gewinnen?

„Retro Bowl“ findet ihr hier auf Apple Arcade.

„What the Car?“-Update

Darüberhinaus stehen weitere spannende Updates auf Apple Arcade bereit. Im Fokus steht dabei unter anderem „What the Car?“ von Triband ApS: In Zusammenarbeit mit der Schauspielerin, Komikerin und Autorin Amy Sedaris hat das absurd alberne Abenteuer ein aufregendes Update spendiert bekommen. Ab heute können Gamerdas von Amy Sedaris erstellte Level „Amy Sedaris Can’t Drive“ ausprobieren. Amy mag Hasen, Blumen, hübsche Muster, Käsekugeln, Scheren und viele andere schöne Dinge. Also wurden all ihre Lieblingsdinge in Amys Traumlevel gepackt.

