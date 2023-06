In einem bedeutsamen Schritt hat Apple die erste Beta-Version von visionOS zusammen mit dem Software Development Kit (SDK) für das Apple Vision Pro Headset veröffentlicht. Obwohl das neue Betriebssystem derzeit nur über Xcode zugänglich ist, hat sich MacRumors visionOS genauer angeschaut und liefert in einem Video den bisher besten Blick auf das Betriebssystem des Vision Pro Headsets.

Einarbeitung in visionOS

Zum Installieren und Testen von visionOS muss man sich die neueste Beta-Version von Xcode 15 und den visionOS 1.0-Simulator herunterladen. Das Betriebssystem bietet auf dem Mac einen Vorgeschmack auf das, was Apple Vision Pro bieten wird, wenn auch ohne das immersive Erlebnis, das das Headset verspricht.

Die Home-Ansicht und die App-Fenster ähneln denen auf dem iPad und iPhone sehr stark. Außerdem können sich Webentwickler einen Eindruck davon verschaffen, wie ihre Webseiten in der visionOS-Version von Safari aussehen, und gegebenenfalls notwendige Änderungen vornehmen.

Anpassungs- und Datenschutzfunktionen

Das Betriebssystem verfügt über ein Kontrollzentrum, das Anpassungen für Modi wie hell und dunkel ermöglicht. Es enthält auch einen Gastmodus, um sensible Daten zu schützen und anderen die Möglichkeit zu geben, das Headset auszuprobieren. Eine Authentifizierung über Optic ID ist hierfür nicht notwendig.

Darüber hinaus bietet die Plattform eine Spotlight-Funktion für die Suche und eine Vielzahl von Umgebungen. Umgebungen bieten die Möglichkeit, sich mithilfe der Digital Crown virtuell von der Außenwelt abzugrenzen. Benutzer können diese Umgebungen dann als Hintergrund für eine Vielzahl von Aktivitäten nutzen, wie z. B. Filme ansehen, Anrufe tätigen, Apps nutzen und vieles mehr.

Ein besonderes Merkmal von visionOS ist die Funktion „Visual Search“, die in der Lage ist, Gegenstände in der Umgebung des Benutzers zu identifizieren, Sprachen in Echtzeit zu übersetzen, gedruckten Text zu kopieren und vieles mehr.

Vision Pro Developer Kit

Um Entwicklern die Arbeit zu erleichtern, wird Apple ab nächstem Monat an mehreren Standorten weltweit Vision Pro Anteststationen einrichten. Darüber hinaus können Entwickler ab nächsten Monat ein Vision Pro Developer Kit beantragen.

Das interessante Video von MacRumors gibt auch einen guten Eindruck von den grafischen Elementen der Benutzeroberfläche und vermittelt eine Idee von dem Bedienkonzept, welches später beim Headset über Finger- und Augenbewegungen erfolgt.