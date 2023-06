Das Design des iPhone 15 Pro scheint subtile, aber signifikante Veränderungen zu erfahren. Die Änderungen, die durch neue geleakte Bilder und ein Video eines Cases angedeutet werden, umfassen neu definierte Bedienelemente, einen möglichen Wechsel des Ladeanschlusses und Verbesserungen der wichtigsten Funktionen.

iPhone 15 Pro Case gesichtet

Die geleakten Bilder tauchten zuerst auf der chinesischen Social-Media-Seite Weibo auf. Diese Bilder deuten auf eine mögliche Umwandlung des traditionellen Stummschalters des iPhone in eine „Aktionstaste“ hin. Die neue Aussparung für die Taste ist deutlich kleiner – eine Änderung, die zu den Gerüchten über eine Taste passt, die nur noch gedrückt werden muss, anstatt zur Seite geschoben zu werden.

Der wichtigste Nutzen der Taste ist voraussichtlich die Fähigkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Diese würden zuvor vom Nutzer festgelegt. Der Taste könnten Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe oder das Starten der Stoppuhr. Einen besonderen Mehrwert würde die Aktionstaste bieten, wenn Nutzer eigene Aktionen festlegen könnten.

Eine weitere interessante Änderung, die auf den Bildern zu sehen ist, betrifft den Ladeanschluss. Die Öffnung ist größer als bei früheren Modellen. Dies deutet auf den gerüchteweise und lange erwarteten Wechsel von Apples proprietärem Lightning-Anschluss zu einem USB-C-Anschluss im iPhone 15 Pro hin.

Was die anderen Bedienelemente des Geräts betrifft, so scheint es, dass die Größe der Sleep/Wake-Taste und der Lautstärketasten unverändert bleiben wird. Allerdings scheint ihre Position an der Seite des Geräts etwas niedriger zu sein. Auch wenn dies nur eine geringfügige Anpassung zu sein scheint, zeigt es doch, dass Apple sehr genau auf die Details achtet und sich bemüht, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Neben den Weibo-Bildern zeigt der Leaker „Majin Bu“ ein vermeintliches Video von einem iPhone 15 Pro Case.