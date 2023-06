Mitte dieses Monats kündigte Anker die neuen soundcore Liberty 4 NC an. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass die neuen Kopfhörer ab dem heutigen 29. Juni 2023 erhältlich sein werden. Anker kommt genau diesem Versprechen nach, so dass die soundcore Liberty 4 NC ab sofort in den Sommer-Outfit Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink bei Amazon erhältlich sind.

Anker: soundcore Liberty 4 NC ab sofort erhältlich

Wir bringen euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Bei den soundcore Liberty 4 NC handelt es sich um komplett drahtlose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Die nach IPX4-Standard Spritzwasser-geschützten soundcore Liberty 4 NC sorgen endlich für Ruhe im Alltagstrubel. Das namensgebende Noise Cancelling filtert bis zu 98,5 Prozent der Außengeräusche heraus. Die Kopfhörer analysieren dank „Adaptive ANC 2.0“-Technologie zum einen die äußere Umgebung, andererseits auch den Gehörgang – und das alles in Echtzeit. Die elf Millimeter großen Treiber sorgen zusammen mit der LDAC-Decodierung für glasklaren Sound. Ausdauerfähigkeit beweisen die neuesten TWS-Kopfhörer der beliebten Liberty-Serie auch: Zehn Stunden Laufzeit sind mit einer Ladung möglich, mit Hilfe der Ladehülle sogar insgesamt 50 Stunden. Beim Ladevorgang gibt es die Qual der Wahl: Per Schnellladung sind nach zehn Minuten Auftanken vier weitere Stunden Musikgenuss gesichert, alternativ ist drahtloses Laden möglich.

Die Anker soundcore Liberty 4 NC könnt ihr in den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink zum Preis von 89,99 Euro bestellen.

