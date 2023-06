In etwas mehr als zwei Monaten wird Apple das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro ankündigen. Kurz darauf wird der offizielle Verkaufsstart erfolgen. Dies zeigt, dass sich Apple und Apples Fertigungspartner langsam aber sicher auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereiten. Wie in jedem Fall lässt auch das iPhone 15 einen wahren Einstellungsboom bei Foxconn aus.

Die South China Morning Post berichtet , dass Foxconn auf Einstellungsprämien und andere Anreize setzt, um ehemalige Mitarbeiter mit Erfahrung zurückzurufen, um Produkteinführungen im Herbst zu unterstützen.

Das Foxconn-Werk in Zhengzhou bietet ehemaligen Mitarbeitern, die in der Hauptsaison regelmäßig ans Fließband zurückkehren, einen Bonus von 8.000 Yuan (1.105 US-Dollar) an, heißt es in einer Stellenausschreibung der Product Enclosure Business Group des Unternehmens am Montag, die für die Produktion von mechanischen Teilen für das iPhone zuständig ist.