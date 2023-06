Viele VR-Headsets setzen auf einen Controller, der die Hand- und Fingerbewegungen erfasst. Apple verfolgt mit seinem Mixed-Reality-Headset hingegen einen innovativeren Ansatz. Nutzer des Vision Pro Headsets können Apps ganz einfach durchstöbern, indem sie sie anschauen und ihre Finger zusammentippen, um sie auszuwählen. Mit der gleichen Methode erfolgt die Bedienung der Apps. Apple nennt diese Gestensteuerung „Gaze and Pinch“, was man mit „Blick und Fingerdruck“ übersetzen kann. Forscher hatten sich die generelle Bedienungsmethode genauer angeschaut und kamen zu einem für Apple sehr positiven Ergebnis.

Bereits vor der Ankündigung der Apple Vision Pro wurden Studien durchgeführt, die die Wirksamkeit der letztendlich für das Headset gewählten Bedienelemente untersuchten. Das Gerät wählt automatisch aus, was der Benutzer betrachtet, und nutzt seine Kameras, um eine Pinch-Geste zur Interaktion mit dem ausgewählten Objekt zu erkennen. Die Forscher hatten diese „Gaze and Pinch“-Technik untersucht, ohne zu wissen, dass Apple sie implementieren würde, und verglichen sie mit der sogenannten „Handray“-Option (Handstrahl), bei der der Benutzer zunächst auf das Objekt zeigt, bevor er es durch Drücken aktiviert.

Professor Ken Pfeuffer von der Universität Aarhus erläuterte die Ergebnisse der Forscher auf Twitter. Pfeuffer zufolge ist „Gaze+Pinch schneller und weniger anstrengend, wenn die Ziele mit der Genauigkeit des Eyetrackers übereinstimmen“. Die „Gaze and Pinch“-Methode ist somit optimal, wenn ein Headset den Blick des Benutzers genau verfolgt. Obwohl Vision Pro noch nicht im Handel erhältlich ist, deuten erste Bewertungen auf eine sehr genaue Blickverfolgungsfunktion hin.

Allerdings ist „Gaze and Pinch“ nicht immer die beste Lösung. Pfeuffer wies auf einen Fall hin, in dem die „Handray“-Technik besser abschneidet als „Gaze and Pinch“. Wenn es um die Genauigkeit geht, erwies sich „Handray“ als überlegen, aber in Bezug auf die Präferenz siegte „Gaze and Pinch“, da die Funktion komfortabler ist.

What’s science saying on the UI of the @Apple’s new HMD? In 2021-22 we studied the techniques of Gaze+Pinch (#VisionPro) vs Handray (#HoloLens #MetaQuest).

Result: Gaze+Pinch is faster & less physical effort if targets fit the eyetracker accuracy. More details & papers below. pic.twitter.com/UdAdiZg5jy

— Ken Pfeuffer (@KenPfeuffer) June 28, 2023