Apple hat die Pläne für die erste Phase seines neuen Campus in North Carolina im Bereich des Research Triangle Parks eingereicht. Der Technologieriese hatte vor über zwei Jahren angekündigt, mehr als 1 Milliarde Dollar in den Bundesstaat zu investieren, wobei ein erheblicher Teil dieses Kapitals für ein Technik- und Forschungszentrum vorgesehen ist. Die erste Phase wird aus sechs Gebäuden und einem Parkhaus bestehen.

Apples Campus in North Carolina

Der Research Triangle Park in North Carolina wird als einer der größten Forschungsparks der Welt beschrieben und wird von einer gemeinnützigen Stiftung betrieben. Der Park erhielt seinen Namen, weil das Gebiet in der Nähe von drei großen Forschungsuniversitäten liegt: der Duke University, der NC State University und der University of North Carolina. Der Standort wird als einer der größten Forschungsparks der Welt beschrieben. Über 50 Prozent der ansässigen Bevölkerung haben einen Bachelor-Abschluss und mehr als 8.500 junge Menschen absolvieren jährlich die besten Forschungsuniversitäten der Region.

Die 41 Hektar große erste Phase im Research Triangle Park wird 65.000 Quadratmeter Bürofläche, 17.650 Quadratmeter Nebenflächen und fast 3.000 Parkplätze umfassen. Drei Bürogebäude, alle mit einer Höhe von etwa 22,25 Metern, werden einen großen Teil dieser Entwicklung ausmachen, wobei das größte Gebäude rund 22.500 Quadratmeter groß sein wird und die beiden anderen mit jeweils knapp über 21.300 Quadratmetern etwas kleiner sein werden.

Außerdem sind in der ersten Phase drei kleinere Nebengebäude und eine Parkgarage vorgesehen. Der Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest, scheint aber unmittelbar bevorzustehen, da Apple bereits mit den ersten Vorbereitungen auf dem Gelände begonnen hat und mit der Einholung der erforderlichen Genehmigungen voranschreitet.

Apple besitzt an diesem Standort eine Gesamtfläche von 281 Hektar, wobei die erste Phase 41 Hektar umfasst. Die Zukunftspläne von Apple, die aus den eingereichten Entwicklungsplänen hervorgehen, lassen vermuten, dass weitere Phasen folgen werden. Der Tech-Riese hatte zuvor angekündigt, dass er mindestens 3.000 neue Arbeitsplätze in North Carolina schaffen will, insbesondere in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Software-Engineering und anderen hochmodernen Bereichen.

Nach seiner Fertigstellung könnte der Apple Campus im Research Triangle Park zu einem der größten Beschäftigungszentren des Unternehmens in den Vereinigten Staaten werden. Er würde auf den Hauptsitz im Silicon Valley und einen großen Campus in Austin, Texas, folgen.