In der kommenden Woche steht der Amazon Prime Day 2023. Auch wenn uns noch ein paar wenige Tage vom offiziellen Startschuss trennen, haben allerhand Hersteller im Vorfeld bereits an den Preisen gedreht. Unter anderem bietet Anker seine SOLIX Balkonkraftwerke zum drastisch reduzierten Preis an. Aber auch bei den Powerstationen wurde bereits der Rotstift angesetzt.

25 Prozent Rabatt auf Anker SOLIX Balkonkraftwerke

Anfang dieses Jahres haben wir das Anker SOLIX Balkonkraftwerk ausführlich vorgestellt und getestet (hier unser Anker SOLIX Test). Zukünftig lässt sich das Balkonkraftwerk auch mit verschiedenen Speicherlösungen des Herstellers nutzen.

Erfreulicherweise könnt ihr die Anker SOLIX Balkonkraftwerke derzeit mit 25 Prozent Rabatt auf Amazon kaufen. Hierfür müsst ihr schlicht und einfach den 25 Prozent Coupon auf der Produktseite aktivieren. So erhaltet ihr beispielsweise Anker SOLIX RS40 mit 2x 415W und Wechselrichter zum Preis von nur 599 Euro. Ihr könnt euch natürlich auch für andere Bundles und Sets entscheiden. Auch bei diesen spart ihr nach Aktivierung des Coupons 25 Prozent.

Auch Anker Powerstationen sind derzeit deutlich im Preis gesenkt. Für die Anker SOLIX F1200 (PowerHouse 757) zahlt ihr aktuell nur 999,99 Euro und für Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) werden derzeit nur 1994,99 Euro fällig.