o2 feiert mit euch den Sommer und haut ein paar spannende Top-Bundles raus. Von den beeindruckenden iPhone-Modellen bis zu den vielseitigen Android-Smartphones, Notebooks und Tablets bietet euch o2 eine breite Auswahl an erstklassigen Technologieprodukten zu super Preisen. Besonders spannend ist in unseren Augen die Kombination aus dem iPhone 14 Pro und dem o2 Mobile M. Die Einmalzahlung für das iPhone 14 Pro beträgt gerade einmal 1 Euro. Der Anschlusspreis entfällt. Dabei bietet euch der o2 Mobile M mit seinen 25GB (+5GB je Laufzeitjahr) ausreichend Datenvolumen, um die Urlaubsfotos mit Freunden und Familie zu teilen.

iPhone 14 Pro im o2 Mobile M nur 1 Euro

Sichert euch jetzt noch schnell den passenden Tarif mit einem Top-Smartphone für den Urlaub. Im Rahmen der Aktion „Die Sommer Bundles bei o2“ bietet euch o2 aktuell verschiedene heiße Deals an. Besonders spannend ist in unseren Augen das iPhone 14 Pro in Kombination mit dem Tarif o2 Mobile M.

Über das iPhone 14 Pro müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Es handelt sich ums das neueste Apple Smartphone. Beim iPhone 145 Pro setzt Apple unter anderem auf ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, Always On Display,, Face ID, A16-Chip, 48MP Kamera, 4K Videokamera, 5G und vieles mehr.

Der o2 Mobile M mit 25GB+ bietet euch 25GB Highspeed-Volumen mit LTE / 5G. Mit dem Grow-Vorteil, der in den neuen o2 Mobile Laufzeit-Tarifen enthalten ist, wächst euer monatliches Datenvolumen nach dem ersten Jahr alle 12 Monate an – automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. So erhaltet ihr im o2 Mobile M Jahr für Jahr 5GB zusätzlich hinzu. Darüberhinaus beinhaltet der Tarif eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming.

Entscheidet ihr euch für das iPhone 14 Pro mit o2 Mobile M 25GB+ und eine Laufzeit von 36 Monaten, so zahlt ihr für das Gerät einmalig nur 1 Euro. Der einmalige Anschlusspreis enthält. Monatlich werden nur 49,99 Euro fällig.

-> Hier geht es direkt zum iPhone 14 Pro mit o2 Mobile M 25GB+

Roaming in der Schweiz

Urlaubszeit ist Roaming-Zeit. o2 bietet Kunden, die o2 Mobile Tarife nutzen und in der Schweiz unterwegs sind, ab sofort drei Roaming-Angebote für ihren individuellen Bedarf. Da in den letzten Jahren statisch pro Jahr durchschnittlich 1,5 Millionen Deutsche in der Schweiz Urlaub gemacht haben, kommen die neuen Roaming-Angebote genau richtig zur Urlaubszeit. Für Urlauber dürfte die Option „Roaming Plus 1 Monat“ für 9,99 Euro pro Monat am spannendsten sein. Diese bietet 3GB Datenvolumen, 500 Minuten inkl. für abgehende Gespräche innerhalb der Schweiz und für Gespräche von dort nach Deutschland sowie 500 Minuten inkl. für ankommende Gespräche innerhalb der Schweiz. 500 SMS inkl. innerhalb der Schweiz und für SMS von dort nach Deutschland sind ebenfalls inkludiert.

Das Pack wird zu einem o2 Mobile Tarif dazugebucht und läuft automatisch nach 30 Tagen aus.

Darüberhinaus gibt es zwei weitere Optionen für den Transit durch die Schweiz (Roaming Plus für 2,99 Euro pro Kalendertag) sowie Für Grenzbewohner und Pendler (Roaming Plus 24 Monate für 4,99 €/Monat)

-> Hier geht es zu den „Sommer Bundles bei o2“