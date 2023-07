Emojis drücken Gefühle aus, zeigen eine Meinung oder beschreiben schnell eine Tätigkeit. Im Wandel der Zeit wünschen sich Nutzer auch neue Emojis. Deswegen erscheinen in der Regel jedes Jahr neue Gesichter, niedliche Tiere und bunte Herzen. Jetzt gibt es die neuen Kandidaten für die Aufnahme in den Emoji-Standard 15.1, die jedoch noch vom Unicode-Konsortium abgesegnet werden müssen.

Erweiterung der Bildsprache

Unter den Kandidaten für die nächste Emoji-Aktualisierung befinden sich verschiedene Neuzugänge, darunter eine Limette, ein Phönix und eine gesprengte Kette. Die neuen Emojis zielen darauf ab, die Vielfalt der visuellen Kommunikation zu erweitern und beinhalten auch neue geschlechtsneutrale Familien-Emojis, die eine breitere Repräsentation von Familienkonstellationen ermöglichen sollen.

Zusätzlich ist geplant, neue Emojis einzuführen, die auf bereits existierenden Emojis basieren, jedoch klare Richtungsorientierungen aufweisen, also Abwandlungen nach links oder rechts. Berücksichtigt man verschiedene Geschlechter und Hautfarben, resultieren hieraus insgesamt 108 neue Emojis.

Nachdem die formelle Genehmigung der Emojis abgeschlossen ist, können die großen Hersteller wie Apple, Google und Samsung die neuen Grafiken in ihrer Software platzieren. Die vorläufigen Designs der neuen Emojis stammen von Emojipedia, aber die finalen Designs werden von Unicode festgelegt und können geringfügig variieren.

Anbieter wie Apple, Google und Meta integrieren oft leichte Abweichungen vom Standard-Design. Apple investiert beispielsweise stets viel Arbeit in seine Versionen der Emojis. Im Jahr 2018 hatten wir uns zum 10-jährigen Jubiläum der Apple-Emojis genauer angeschaut, wie die bunten Symbole von dem Unternehmen adoptiert wurden.

Die finale Version von Emoji 15.1 wird voraussichtlich im September 2023 erscheinen, wobei die neuen Emojis wahrscheinlich ab Ende 2023 oder in der ersten Jahreshälfte 2024 in den Alltag der Benutzer einfließen, je nach dem Tempo, das die einzelnen Hersteller an den Tag legen.