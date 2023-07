Apples neueste iOS 17 Public und Developer Beta führen eine erweiterte Screenshot-Funktionalität ein, dank der ihr ganzseitige oder scrollende Inhalte direkt in das Fotos-Album speichern könnt. Zudem bietet eine Dual-SIM-Erweiterung bessere Sortier- und Anpassungsoptionen.

Ganzseitige Screenshots in iOS 17

In den Beta-Versionen von iOS 17 hat Apple die Möglichkeiten der Screenshot-Funktion erweitert. Zuvor konnten in iOS 16 ganzseitige Screenshots oder scrollende Inhalte nur als PDF-Dokumente in Apps wie Safari oder Notizen gespeichert werden. iOS 17 bietet jetzt jedoch zusätzlich eine „in Fotos sichern“ Option.

Diese Option wird auch in den neuesten Beta-Versionen von iPadOS 17 und macOS Sonoma angeboten. Während Android eine ähnliche Funktion bereits seit einiger Zeit anbietet, benötigten iPhone-Nutzer bisher Drittanbieter-Apps wie Tailor, um die gleiche Aktion durchzuführen.

Mehr Optionen für Dual-SIM-Nutzung

Die Beta von iOS 17 beinhaltet auch eine verbesserte Dual-SIM-Unterstützung. Laut TechCrunch bietet die neue Funktionalität die Möglichkeit, Nachrichten basierend auf der verwendeten SIM-Karte zu sortieren. Nutzer können zudem jeder SIM unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Mit iOS 17 ist es auch möglich, eine SIM-Karte auszuwählen, wenn man eine unbekannte Nummer zurückruft.

Nutzer, die am Beta-Testprogramm von Apple teilnehmen, können die Updates für iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma jetzt herunterladen.