Apple TV+ hat „La Maison“ angekündigt, eine neue französische Haute-Couture-Dramaserie. Das 10-teilige Familiendrama beschäftigt sich mit der Familiendynastie eines legendären Modehauses. In der Serie werden mehrere hochkarätige französische Schauspieler wie Lambert Wilson, Amira Casar, Carole Bouquet und andere zu sehen sein. Im Kern beleuchtet die Serie die komplizierten Abläufe in der Modewelt und die möglichen Auswirkungen eines viralen Skandals auf das langjährige Mode-Erbe einer Familie.

Französische Eleganz trifft auf großes Drama

„La Maison“ spielt in einem renommierten französischen Modehaus und bietet laut Apple einen fesselnden Blick hinter die Kulissen der sich ständig verändernden Welt der Haute Couture. Die Handlung spitzt sich zu, als ein virales Video das angesehene Modehaus, das von Stardesigner Vincent LeDu (Wilson) geleitet wird, in einen Skandal und den möglichen Ruin stürzt.

Im Zuge des Skandals übernimmt Vincents ehemalige Muse Perle Foster (Casar) das Ruder. Gemeinsam mit der vorausschauenden Designerin Paloma Castel (Hanrot) machen sie sich auf den Weg, um Maison LEDU zu retten und neu zu definieren. Ihr gemeinsames Ziel ist nicht nur die Rettung des Modehauses, sondern auch die Rückeroberung ihres Platzes innerhalb der LeDu-Familie und in der Modewelt.

„La Maison“ ist ein kreatives Unterfangen der Showrunner José Caltagirone und Valentine Milville. Das ursprüngliche Konzept des ausführenden Produzenten Alex Berger wird unter der Regie von Hi Gobert und Daniel Grou, auch bekannt als Podz, zum Leben erweckt. Die Produktion erfolgt durch TOA – The Originals of America, mit Unterstützung des Filmstudios TOP – The Originals Productions. Wann wir das Modedrama auf Apple TV+ zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt.