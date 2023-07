„Stardew Valley“ steht ab sofort auf Apple Arcade bereit. Nachdem wir heute Vormittag die Neuankömmlinge auf Apple TV+ beäugt haben, geht es nun mit Apples Spiele-Abo-Service weiter.

„Stardew Valley“ startet auf Apple Arcade

Ab sofort steht „Stardew Valley“ auf Apple Arcade bereit. In der Spielebeschreibung heißt es unter anderem

Ziehe raus aufs Land und kultiviere ein neues Leben in diesem preisgekrönten Open-End-Farming-RPG! Mit mehr als 50 Stunden Gameplay-Inhalten und neuen, ganz besonderen mobilen Features, wie Autospeichern und verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten.

Baut die Farm eurer Träume. Verwandelt eure überwucherten Felder in eine lebendige und reiche Farm. Züchtet glückliche Tiere, baut zahlreiche saisonale Produkte an und gestaltet eure Farm ganz nach deinen Wünschen. Individualisiert euren Farmer und euer Zuhause mit Hunderten von Möglichkeiten. Werdet sesshaft und gründet eine Familie mit 12 potenziellen Heiratskandidaten. Werdet Teil der Gemeinschaft, indem ihr an saisonalen Festen und Dorf-Quests teilnehmt.

Falls ihr Lust auf mehr bekommen habt, so findet ihr „Stardew Valley“ hier auf Apple Arcade.