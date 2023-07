Apple bereitet sich auf die Einführung des sogenannten Vision Pro Developer Kits vor, um Entwicklern Ressourcen zur Erstellung von Apps und Erlebnissen für seinen ersten räumlichen Computer erstellen zu können. Im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen hat Apple nun neue Backend-Assets für Vision Pro bereitgestellt.

Apple hat weitere Vorbereitungsmaßnahmen zur Einführung des Vision Pro Developer Kits ergriffen. So hat der Hersteller aus Cupertino Code zum Aktualisierung des Akkus, der Vision Pro mit Strom versorgt, zusammen mit anderen visionOS-Assets auf den eigenen Servern platziert, die für die Testgeräte benötigt werden. Daraus geht hervor, dass Apple augenscheinlich drei verschiedene Akkus für sein Headset plant. Diese hören auf die Modellnummern A2781, A2988 und A2697.

Bis dato sprach Apple von einer Akkulaufzeit von zwei Stunden für Vision Pro. Dies deutete auf einen Akku hin. Gut möglich, dass Apple zwei weitere Akku-Optionen anbietet, um Anwender eine längere Akkulaufzeit zu ermöglichen. Alternativ könnten dies allerdings auch Akku sein, die Apple ausschließlich in seinen Stores zu Testzwecken verwendet.

Apple has just pushed live the backend for the Vision Pro battery to receive firmware updates along with a few other visionOS assets.

This comes as Apple is gearing up to send out Vision Pro developer kits sometime this month. pic.twitter.com/tNiyN0nB7E

— Aaron (@aaronp613) July 21, 2023