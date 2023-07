Das jüngste Firmware-Update für das kommende Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro hat die Existenz von drei verschiedenen Akkumodellen enthüllt. Die Entdeckung gibt Anlass zu Spekulationen über ihre möglichen Funktionen und Kapazitätsunterschiede.

Das am Donnerstag veröffentlichte Firmware-Update für das Apple Vision Pro Headset enthält interessante Informationen über die Akkumodelle des Geräts. Das übliche Modell für den Vision Pro Akku ist A2781. Das Firmware-Update enthüllte jedoch zwei weitere Modelle: A2988 und A2697, wie der Twitter-Nutzer Aaronp613 festgestellt hat.

