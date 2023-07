o2 feiert den Sommer und hat sommerliche Apple-Deals aufgelegt. Auf den Deal des Monats (iPhone 14 Pro + o2 Mobile M) hatten wir euch bereits vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht. Nun blicken wir auf die Bundle, bestehend aus iPhone 14 Pro Max, AirPods Pro 2 und o2 Mobil M Boost mit 50GB+.

Top-Deal: iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro 2 + o2 Mobil M Boost mit 50GB+

o2 präsentiert euch die aktuellen Sommer-Top-Deals! Ab sofort und bis einschließlich 01. August 2023 habt ihr die Möglichkeit, euch den Top-Deal mit dem iPhone 14 Pro Max, den AirPods Pro (2. Generation) und dem o2 Mobile M Boost mit 50GB+ zu sichern.

Beim iPhone 14 Pro Max setzt Apple unter anderem auf ein 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, Always On Display, Face ID, A16-Chip, 48MP Kamera, 4K Videokamera, 5G und vieles mehr. Das Gerät ist seit vielen Monaten unser täglicher Begleiter und wir sind nach wie vor vollends zufrieden (hier unser iPhone 14 Pro Max Test). Darüberhinaus können uns die AirPods Pro 2 durch ihre Audioqualität, die aktive Geräuschunterdrückung, den Transparenzmodus sowie die Akkulaufzeit überzeugen (hier unser AirPods Pro 2 Test).

Der o2 Mobile M Boost mit 50GB+ bietet euch 50GB Highspeed-Volumen mit LTE / 5G. Mit dem Grow-Vorteil, der in den neuen o2 Mobile Laufzeit-Tarifen enthalten ist, wächst euer monatliches Datenvolumen nach dem ersten Jahr alle 12 Monate an – automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. So erhaltet ihr im o2 Mobile M Boost Jahr für Jahr 5GB zusätzlich hinzu. Darüberhinaus beinhaltet der Tarif eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Mit der kostenlosen Connect-Option, könnt ihr den Tarif aus bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen.

Entscheidet ihr euch für das iPhone 14 Pro Max mit den AirPods Pro 2 und dem o2 Mobile M Boost 50GB+ und eine Laufzeit von 36 Monaten, so zahlt ihr für das Gerät einmalig nur 13 Euro. Der einmalige Anschlusspreis enthält. Monatlich werden nur 63,99 Euro fällig.

-> Hier geht es direkt zum Bundle (iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M Boost)