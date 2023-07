Apple TV+ hat eine neuen Dokumentarfilm namens „The Pigeon Tunnel“ angekündigt. Dieser stammt von Oscar-Preisträger Errol Morris („The Fog of War“) und The Ink Factory („The Night Manager“).

Apple TV+ kündigt „The Pigeon Tunnel“ an

„The Pigeon Tunnel“ enthüllt das geschichtsträchtige Leben und die Karriere des ehemaligen britischen Spions David Cornwell – besser bekannt als John le Carré, Autor der genreprägender Spionageromane wie „The Spy Who Came in from the Cold“, „Tinker Tailor Soldier Spy“, „The Night Manager“ und „The Constant Gardener“. Der Film feiert am 20. Oktober 2023 seine Premiere auf Apple TV+.

Vor dem turbulenten Hintergrund des Kalten Krieges bis in die Gegenwart umspannt der Film einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten, in dem Le Carré sein letztes und offenstes Interview gibt, unterbrochen von seltenem Archivmaterial und dramatisierten Vignetten. Basierend auf Le Carrés Bestseller-Memoiren der New York Times, „The Pigeon Tunnel: Stories from My Life“, ist der Film eine beispiellose Reise in die weniger bekannten Teile der prägenden Erfahrungen des ikonischen und historisch privaten Autors, untermalt von einer Originalmusik von Philip Glass in Zusammenarbeit mit Paul Leonard-Morgan.

Die Produzenten sind die BAFTA-Preisträger Dominic Crossley-Holland („All Watched Over By Machines of Loving Grace“) und Steven Hathaway („Wormwood“) sowie die Emmy-Nominierten Simon Cornwell („The Night Manager“) und Stephen Cornwell („The Night Manager“). Ausführende Produzenten sind der Oscar-nominierte Hossein Amini („The Wings of the Dove“), der BAFTA-Nominierte PJ van Sandwijk („The Rescue“), der Gewinner des News & Documentary Award Michael Lesslie („The Rescue“), Joe Tsai („The Night Manager“), Arthur Wang („The Night Manager“), Michele Wolkoff („The Current War: Director’s Cut“) und Katherine Butler („American Animals“). „The Pigeon Tunnel“ wird von The Ink Factory und Fourth Floor Productions in Zusammenarbeit mit Jago Films, Storyteller Productions und 127 Wall Productions produziert.