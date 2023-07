Apple hat laut The Sun kein Interesse mehr an den Übertragungsrechten für die englische Premier League, zumindest in der Form, wie die Rechte angeboten werden. So erklärte Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, dass der Tech-Gigant eher an globalen Rechten als an exklusiven länderspezifischen Deals interessiert ist.

Kein Interesse an länderspezifischen Rechten

Apples Gebot für die Übertragungsrechte der englischen Premier League wurde von vielen Seiten erwartet. Gerüchte besagten, dass Apple nach 2025, wenn der aktuelle Vertrag mit Sky Sports und BT Sport ausläuft, ein Angebot abgeben würde. Es wird angenommen, dass die Rechte rund 3 Milliarden britische Pfund pro Saison kosten könnten. Im Gegensatz zu den Spekulationen hat Eddy Cue jedoch signalisiert, dass das Unternehmen nicht an länderspezifischen Rechten interessiert ist, wie es bei der Premier League anscheinend der Fall sein würde.

Cue betonte die globale Präsenz von Apple und das Desinteresse an einer auf bestimmte Regionen beschränkten Exklusivität. Das Unternehmen ist nicht an Verträgen interessiert, die den Zugang zu einer bestimmten Gruppe von Kunden einschränken. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Haltung von Apple, Kunden weltweit zu erreichen.

Major League Soccer: Ein bevorzugter Ansatz

Apples Interesse an einer ganzheitlichen Vereinbarung, wie sie mit der Major League Soccer (MLS) auf Apple TV besteht, ist unverkennbar. Cue verwies auf die umfangreiche Technik und das Fachwissen, das das Unternehmen in das MLS-Produkt investiert hat, was die Vorliebe für umfassende Partnerschaften deutlich macht.

Obwohl Cue die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der Premier League nicht völlig ausschloss, erklärte er, dass dies angesichts der aktuellen Strategie und Vorgehensweise von Apple höchst unwahrscheinlich sei.

„Ich sage niemals nie, ohne alle Informationen zu kennen“, stellte er auf Nachfrage klar. „Aber im Allgemeinen unterzeichnen wir niemals einen Vertrag mit einer Liga in einem bestimmten Land oder einer kleinen Untergruppe von Ländern, und ich würde sagen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass wir das jemals tun würden.“

Der Apple-Manager erklärte bei der Gelegenheit, dass das Unternehmen kein typischer Investor ist, der versucht, Lücken zu füllen. Stattdessen strebt Apple einen großen Erfolg an, wobei die MLS oberste Priorität hat. Zudem weckte zuletzt die NBA Apples Interesse. So hatte NBA-Commissioner Adam Silver angedeutet, dass die NBA bereits eng mit Apple zusammenarbeitet.