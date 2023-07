Knapp zwei Monate ist es mittlerweile her, dass wir euch darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Apple-Service „Mein Fotostream“ eingestellt wird. Genau genommen, wurde der Service am 26. Juni 2023 eingestellt. Was hat es damit auf sich? Müsst ihr ggfs. noch Fotos sichern?

Apple „Mein Fotostream“wird in Kürze eingestellt

Mit „Mein Fotostream“ bietet Apple seit vielen Jahren einen Service an, der es euch ermöglicht, Fotos automatisch in die iCloud hochzuladen. Der Dienst ist mehr oder weniger der Vorgänger von iCloud Fotos und synchronisiert immer die Fotos der letzten 30 Tage mit der iCloud.

Wie bereits erwähnt, wurde „Mein Fotostream“ am 26. Juni eingestellt. Alle Fotos, die vor diesem Tag bei dem Dienst hochgeladen werden, werden ab dem Datum des Uploads 30 Tage lang in iCloud gespeichert und sind auf all euren Geräten verfügbar, auf denen „Mein Fotostream“ derzeit aktiviert ist. Ab dem 26. Juli 2023 sind keine Fotos auf „Mein Fotostream“ mehr verfügbar, und der Dienst wird eingestellt.

Was müsst ihr tun?

Auf die Maßnahmen geht Apple in einem Support Dokument ein. Überprüft, ob ihr iCloud-Fotos auf allen deinen Geräten verwendet. Wenn ihr iCloud-Fotos nicht verwendet, könnt ihr Fotos aus „Mein Fotostream“ auf deinem Gerät sichern. Damit eure Fotos auf allen euren Geräten synchronisiert bleiben, könnt ihr iCloud-Fotos aktivieren.

Die in „Mein Fotostream“ gespeicherten Fotos befinden sich bereits auf mindestens einem eurer Geräte. Daher verliert ihr bei der Einstellung dieses Dienstes keine Fotos, solange ihr das Gerät mit den Originalfotos habt. Sollte sich ein Foto noch nicht in der Mediathek eines bestimmten iPhone oder iPad befinden, sichert es unbedingt in der Mediathek auf dem entsprechenden Gerät. Ihr könnt auch iCloud-Fotos einrichten.