Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass Apple über das Jahr verteilt, verschiedene Apple Watch Herausforderungen veranstaltet. Nun steht die nächste Herausforderung bevor. Diese könnte sich allerdings ausschließlich an chinesische Anwender richten, hierzu hat sich Apple allerdings noch nicht fallabschließend geäußert.

Apple Watch: neue Herausforderung zum „National Fitness Day“ in China

Die letzte Apple Watch Challenge fand erst vor wenigen Wochen zum Welt-Yoga-Tag statt. Anfang August startet die nächste Herausforderung, wie 9to5Mac zu berichten weiß.

Apple wird den Nationalen Fitnesstag in China erneut mit einer Apple Watch Activity Challenge feiern. Apple Watch-Benutzer in China können einen speziellen Aktivitätspreis freischalten, indem sie am 8. August mindestens 20 Minuten trainieren.

Es heißt

Bring die Energie für den Nationalen Fitnesstag mit! Verdiene Dir diese Auszeichnung am 8. August, indem Du mindestens 20 Minuten lang ein beliebiges Training absolvierst. Zeichne Deine Zeit in der Workout-App oder einer anderen App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

China feiert seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking jedes Jahr den Nationalen Fitnesstag. Dies ist das sechste Jahr in Folge, in dem sich Apple mit einer Apple Watch Activity Challenge beteiligt. In den vergangenen Jahren war die Herausforderung auf China beschränkt, von daher gehen wir davon aus, dass dies auch im laufenden Jahr der Fall sein wird.

Anwender, die die Herausforderung meistern, erhalten spezielle Sticker, die sich in iMessage und FaceTime nutzen können. Zudem gibt es eine virtuelle Medaille.