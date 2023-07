Amazon dreht an der Preisschraube und hat die Preise von Echo Pop, Echo Dot, Echo Dot mit Uhr und Echo Dot Kids um bis zu 45 Prozent reduziert. Solltet ihr die letzte Preisaktion verpasst haben, so liefert euch der Online Händler nun wieder die passenden Argumente, um zuzugreifen. Für Echo Pop werden aktuell gerade einmal 29,99 Euro anstatt 54,99 Euro fällig. Auch im Bundle mit einer smarten Steckdose oder einer smarten WLAN Lampe (E27) ist Echo Pop zum reduzierten Preis zu haben.

Bis zu 45 Prozent Rabatt auf Echo Pop & Echo Dot

In der Vergangenheit hatten wir es bereits das ein oder andere Mal thematisiert. Sollte es keinen triftigen Grund geben, so kauft man Amazon eigene Hardware nicht zum Listenpreis. In regelmäßigen Abständen werden die Echos, Fire TV Sticks, Tablets und Co. im Preis reduziert.

Am heutigen Tag ist eine neue Aktion gestartet, bei der ihr bares Geld sparen könnt. Ihr erhaltet -45% auf Echo Pop, -38% auf Echo Dot, -33% auf Echo Dot Kids und -33% auf Echo Dot mit Uhr. Bei den Modellen stehen jeweils unterschiedliche Farboptionen zur Auswahl.

