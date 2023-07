„Hello Kitty Island Adventure“ ist auf Apple Arcade gestartet. Kurz vor dem Wochenende blicken wir nicht nur auf Apple TV+ und somit Apples Video-Streaming-Dienst, sondern auch auf Apples Spiele-Abo-Service. Dort wartet ein neues Spiel auf euch.

Ab sofort steht „Hello Kitty Island Adventure“ auf Apple Arcade bereit. Begebt euch mit Hello Kitty und ihren Freunden auf ein kuschliges Inselabenteuer und lasst einen verlassenen Vergnügungspark in neuem Glanz erstrahlen. Könnt ihr das Geheimnis lüften, das sich darin verbirgt?

Hello Kitty Island Adventure ist eine Lebenssimulation, in der ihr Freundschaften mit euren Lieblingscharakteren von Sanrio wie Kuromi, Badtz-Maru und Cinnamoroll schließen könnt, während ihr eine riesige Insel mit einer magischen Unterwasserwelt voller Rätsel, Herausforderungen und geheimnisvoller Schätze erkunden. Das Spiel bietet mehr als 40 Stunden Spielspaß und wird im Laufe der Zeit erweitert.

„Unser Ziel war es ein Spiel zu erschaffen, das die Fans von Hello Kitty & Friends lieben — ein Open-World Abenteuer kombiniert mit einem kuschligen, anpassbaren Lebenssimulations-Gameplay, das ein profundes und fesselndes Erlebnis bietet. Und das alles mit dem unvergleichlichen Charme der beliebten Sanrio-Charaktere“, sagt Julian Farrior, Gründer des Game Developers Sunblink. „Es ist eine kontinuierliche, lebendige Welt, die das, was Fans an Hello Kitty am meisten lieben, weiterhin in Ehren hält und feiert.“