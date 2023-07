Apple TV+ hat drei neue, deutsche Trailer auf YouTube veröffentlicht. Ab sofort erhaltet ihr einen Blick in die Dokumentation „Wanted: Carlos Ghosn“, den Film „Killers of the Flower Moon“ und die Serie „Infiltration“.

„Killers of the Flower Moon“: deutscher Trailer ist da

Bevor „Killers of the Flower Moon“ ab dem 06. Oltober 2023 in den Kinos und zu einem späteren Zeitpunkt auf Apple TV+ startet, gibt es nun den deutschen Trailer zum Apple Original-Film.

Der Film wird wie folgt beschrieben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte das Öl der Osage Nation ein Vermögen ein – über Nacht wurde das amerikanische Ureinwohnervolk zu einem der reichsten der Welt. Der Reichtum lockte umgehend Weiße Eindringlinge an, die manipulierten, erpressten und so viel Geld wie möglich von den Osage stahlen. So lange, bis sie nicht einmal mehr vor Mord zurückschreckten. Basierend auf einer wahren Geschicht2e und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone), ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimisaga, in der wahre Liebe auf unsagbaren Verrat trifft. In den Hauptrollen sind Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion zu sehen. Regie führte der Oscar-Preisträger Martin Scorsese – nach einem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

Apple TV+ veröffentlicht deutschen Trailer zu „Wanted: Carlos Ghosn“

In rund einem Monat startet am 25. August 2023 die Apple Original Dokumentation „Wanted: Carlos Ghosn“. Vorab gibt es nun den deutschen Trailer. Es geht um Geld, Macht und einen CEO auf der Flucht. „Wanted: Carlos Ghosn“ erzählt die faszinierende Geschichte des ehemaligen Firmenchefs Carlos Ghosn – von der Machtübernahme über die schockierende Verhaftung bis hin zu seiner raffinierten Flucht, die die Welt in ihren Bann zog.

Infiltration

Habt ihr die erste Staffel von Infiltration (englischer Titel: „Invasion) bereits verfolgt und konntet ihr euch mit der Serie anfreunden, so könnt ihr euch den 23. August Rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag startet die zweite Staffel.

Die fesselnde Sci-Fi-Serie „Infiltration“ verfolgt die Ankunft von Aliens aus der Perspektive von fünf Charakteren rund um den Globus. Sie wird vom Oscar- und zweifach Emmy® Award-nominierten Produzenten Simon Kinberg („X-Men“-Reihe, „Deadpool“-Reihe und der „Der Marsianer“) sowie David Weil („Citadel“) produziert, Boat Rocker Media glänzt als Executive Producer.

Die spannende zweite Staffel von „Infiltration“ spielt einige Monate nach den vergangenen Ereignissen, während der Angriff der Aliens in einem Krieg gegen die Menschheit eskaliert.