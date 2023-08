Wie Deadline berichtet, hat Apple TV+ beschlossen, die Krimiserie „City on Fire“ nicht für eine zweite Staffel zu verlängern. Trotz der vielversprechenden Fäden, die im Finale für eine Fortsetzung gezogen wurden, hat es die Adaption des gleichnamigen Romans nicht geschafft für Aufsehen zu sorgen. Das führt nun dazu, dass die Serie kurz nach Beendigung der ersten Staffel mit acht Episoden abgesetzt wurde.

Keine zweite Staffel für „City on Fire“

Die Entscheidung zur Absetzung wurde etwa eineinhalb Monate nach dem Ende der ersten Staffel bekannt gegeben und kommt letztendlich nicht überraschend. „City on Fire“ konnte nicht den gleichen Hype auslösen wie andere neue Apple TV+ Serien, darunter zuletzt „Silo“ und „Hijack“. Obwohl im Finale die Weichen für eine zweite Staffel gestellt wurden, werden die Zuschauer nicht mit einem offenen Ende zurückgelassen. So schloss die erste Staffel mit der in der Romanvorlage dargestellten Handlung ab.

Unter der Leitung der ausführenden Produzenten und Showrunner Josh Schwartz und Stephanie Savage konzentriert sich „City on Fire“ auf einen Vorstadt-Teenager, Charlie (gespielt von Wyatt Oleff). Die Handlung dreht sich um Charlie, der das Geheimnis um den Mord an seiner Freundin lüften will, die am vierten Juli 2003 im Central Park erschossen wurde. Das Opfer, Samantha (Chase Sui Wonders), entpuppt sich als zentrales Bindeglied zwischen einer Reihe von Bränden in der ganzen Stadt, der Musikszene in Downtown und einer wohlhabenden Immobilienfamilie, die unter der Last ihrer Geheimnisse zu zerbrechen droht.

Die Serie wurde von einem talentierten Ensemble-Cast angeführt, darunter Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Geoff Pierson und Beth Malone.

Jesse Peretz führte bei der Hälfte der Episoden Regie und fungierte als ausführender Produzent, während Lis Rowinski von Fake Empire als Co-Executive Producer fungierte. Trotz der gemeinsamen Anstrengungen des Teams gelang es der Serie nicht, sich eine weitere Staffel zu sichern.

„City on Fire“ wurde von Apple Studios produziert und feierte ihre weltweite Premiere auf Apple TV+ mit den ersten drei Episoden am 12. Mai 2023, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, bis am 16. Juni die Serie mit insgesamt acht Episoden abgeschlossen wurde.