Wenn Apple Vision Pro Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt, kann das Gerät mit einem externen Akku betrieben werden. Dieser trägt den Namen „Magic Battery“. Was daran allerdings „magic“ ist, bleibt fraglich.

Entwickler @Aaron, der nicht nur neue iPhone-Modelle im Programmcode der tvOS 17 Beta gefunden hat, ist auch auf den Namen des externen Akkus von Apple Vision Pro gestoßen.

Dieser wurde bis dato wegen seiner Ähnlichkeit mit dem gleichnamigen iPhone-Akku als „MagSafe Battery Pack“ bezeichnet, nun wurde der offizielle Name gelüftet. Die Magic Battery versorgt das Apple Headset zwei Stunden lang mit Strom.

Looks like the Vision Pro battery has a new name.

It will be called „Magic Battery“ as per tvOS 17 beta 5 code.

It was previously referred to as „MagSafe Battery Pack“

— Aaron (@aaronp613) August 9, 2023