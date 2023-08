Das wahrscheinlich für den 12. September geplante iPhone 15 Event wird das im letzten Jahr eingeführte Format beibehalten. Dazu gehören eine vorab aufgezeichnete Videopräsentation und eine persönliche Präsentation, bei der Medienvertreter die neuen Produkte ausprobieren können. Neben dem iPhone 15 werden voraussichtlich auf der Veranstaltung auch neue Apple Watch Modelle und weitere Details zu iOS 17 bekannt gegeben.

Im kommenden Monat wird Apple ein Special Event veranstalten, um die neue iPhone 15 Familie anzukündigen. Dabei wird das letztjährige Format für die iPhone-Enthüllung anscheinend wiederholt, mit persönlichen Elementen im Apple Park und einem vorab aufgezeichneten Video, wie Mark Gurman preisgibt:

Not that there was any doubt, but Sept 12 event is being prepared as an in-person launch. So recorded video + people watching at the Apple campus + hands on afterwards. Same as the iPhone 14. Here’s what to expect https://t.co/mFZbdRMugD https://t.co/ljf0DW95zj

— Mark Gurman (@markgurman) August 9, 2023