Amazon geht mit seinen Rabattaktionen in die nächste Runde. Der US-Konzern hat gerade die sogenannten „Prime Big Deal Days“ angekündigt, eine spezielle Rabattaktion exklusiv für Amazon Prime-Abonnenten. Nachdem der Prime Day im Juli 2023 großen Erfolg mit einem geschätzten Umsatz von über zwölf Milliarden US-Dollar hatte, plant Amazon nun einen weiteren Prime Day im Oktober 2023. Das Ziel ist klar: den Umsatz steigern, neue Abonnenten gewinnen und möglicherweise dem Black Friday die Stirn bieten.

„Prime Big Deal Days“

Nachdem Amazon bereits im Vorjahr eine zweite Rabattaktion im Herbst durchgeführt hatte, hat der Konzern nun offiziell die „Prime Big Deal Days“ bestätigt. In einem Blogbeitrag teilte das Unternehmen mit, dass das Shopping-Event im Oktober 2023 in 19 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und Luxemburg, stattfinden wird. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, allerdings gibt es Gerüchte, dass das Event am 10. und 11. Oktober abgehalten wird.

Die „Prime Big Deal Days“ kommen etwa einen Monat vor den traditionellen Rabattwochen rund um den Black Friday und Cyber Monday. Amazon möchte durch dieses Event exklusive Rabatte bieten und so anscheinend potenzielle Kunden vor der großen Preisschlacht der Black Friday-Angebote locken.

Anders als bei der Black Friday-Aktion richtet sich die neue Rabattaktion ausschließlich an Amazon Prime-Abonnenten. Und so versucht Amazon mit den „Prime Big Deal Days“ nicht nur den Umsatz anzukurbeln, sondern auch neue Abonnenten zu gewinnen, bevor im November alle Kunden auf Schnäppchenjagd gehen können. Da der vergangene Prime Day 2023 als bisher größter Prime Day beschrieben wurde, liegt die Erwartung nahe, dass Amazon mit den „Prime Big Deal Days“ erneut einen großen Erfolg erzielen will.

Selbstverständlich sind bereits jetzt zahlreiche Angebote bei Amazon verfügbar, bei denen ihr Geld sparen könnt. Besonders interessant ist hierbei der Echo Dot (5. Gen) im Doppelpack für nur 68,98 Euro. Nutzt für den Rabatt einfach den Aktionscode ECHODOT an der Kasse. Einzeln ist der Smart Speaker bereits für 39,99 Euro im Angebot.