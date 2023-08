Anfang dieses Monats startete die Apple Original Serie „Physical“ in die dritte und letzte Staffel. Um weiter den Fokus auf die Dark-Comedy-Serie zu lenken und hat Apple nun einen kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Physical – Set Tour with Dierdre Friel“

Die ersten drei Episoden von „Physcial – Staffel 3“ stehen bereits auf Apple TV+ bereit. Am kommenden Mittwoch folgt Folge 304. In der Zwischenzeit versorgt Apple TV+ Fans der seit mit einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

Genau genommen nimmt euch Dierdre Friel (spielt die Greta in der Serie) mit ans Filmset. So erhaltet ihr in knapp 100 Sekunden einen etwas intensiveren Blick auf die Dreharbeiten.

„Physical“ spielt im San Diego der 1980er Jahre. Die Serie verfolgt die Entwicklung von Sheila Rubin von einer zurückhaltenden Hausfrau zu einer dynamischen Fitnessunternehmerin. Die Handlung umfasst Sheilas Flucht aus einer enttäuschenden Ehe, ihre gefährliche Liaison mit einem Immobilienmagnaten und ihren Kampf mit ihren inneren Dämonen. Mit der Hilfe ihrer treuen Freundin Greta überwindet Sheila diese Herausforderungen und entwickelt sich mit ihrem Unternehmen Body by Sheila zu einer selbstbewussten Geschäftsfrau und Trainerin.

In dieser letzten Staffel wird Sheilas Position durch den aufstrebenden Fitness-Star Kelly Kilmartin, gespielt von Deschanel, bedroht. Die Rivalität stellt nicht nur eine berufliche Herausforderung dar, sondern löst auch persönliche Turbulenzen für Sheila aus, die ihren hart erarbeiteten inneren Frieden und ihre Stabilität in Gefahr bringen.