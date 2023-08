Ende März erweiterte Apple TV+ sein Programm an Kinder- und Familienserien mit „Eule Eva“ (englischer Titel: „Eva the Owlet“. Um ein wenig die Werbetrommel für die Serie für das jüngere Publikum zu rühren, hat Apple nun vier Clips auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht vier Clips zu „Eule Eva“

Die neue animierte Kinder- und Familienserie „Eule Eva“ basiert auf der Scholastic-Bestseller-Buchreihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott und feierte am 31. März 2023 ihr Debüt auf Apple TV+.

In „Eule Eva“ spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die Tür an Tür mit ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nun stehen insgesamt vier kurze Clips auf YouTube bereit, die einen kurzen Einblick in die Serie gewähren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren