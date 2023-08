Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die Serie „The Buccaneers“ angekündigt hat. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase und so haben die Verantwortlichen ein Sneak Peak zur Serie gegeben. Diese startet am 08. November auf Apples Video-Streaming-Plattform.

Apple TV+ gibt ersten Einblick in „The Buccaneers“

Apple TV+ hat erste Bilder zu „The Buccaneers“ veröffentlicht, der neuen achtteiligen Drama-Serie, die durch den unvollendeten gleichnamigen letzten Roman der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autorin Edith Wharton inspiriert wurde und von der Schöpferin der Serie, Katherine Jakeways, stammt.

„The Buccaneers“ startet am 08. November 2023 mit den ersten drei Folgen auf Apple TV+. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 13. Dezember 2023 neue Episoden.

Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger amerikanischer Mädchen stürmt in die eng geschnürte Londoner Saison der 1870er Jahre und löst einen angloamerikanischen Kulturkampf aus, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertelanger Traditionen durchdrungen wird. Die Freibeuter werden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihr Herz ist auf viel mehr gerichtet, und „Ja, das tue ich“ ist erst der Anfang…

In „The Buccaneers“ sind Kristine Frøseth als Nan St. George, Alisha Boe als Conchita Closson, die für den Critics Choice Award nominierte Josie Totah als Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag als Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse als Jinny St. George und Mia Threapleton als Honoria Marable zu sehen. SAG-Award-Gewinnerin Christina Hendricks spielt in der Serie die Rolle der Mrs. St. George, neben einem Ensemble, zu dem außerdem Josh Dylan als Lord Richard Marable, Guy Remmers als Theo, Duke of Tintagel, Matthew Broome als Guy Thwarte und Barney Fishwick als Lord James Seadown gehören.