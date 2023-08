Eine neue Apple Watch Herausforderung kündigt sich an. Diese findet am Samstag, den 26.08.2023 statt, und feiert die US-Nationalparks. Seid ihr dabei? Die Hürde, um die Challenge zu meistern, ist in unseren Augen nicht sehr hoch und sollte von den allermeisten Nutzern geschafft werden.

Apple Watch: neue „Nationalpark“-Herausforderung kündigt sich für den 26. August 2023 an

Über das Jahr verteilt veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Zuletzt fanden die Herausforderungen zum „National Fitness Day 2023“ und zum internationalen Yoga-Tag statt. Nun kündigt sich die nächste Challenge an. Genau wie im vergangenen Jahr möchte Apple auch dieses Mal im August an die US-Nationalparks erinnern. Konkret findet die Apple Watch Herausforderung am 26. August statt.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag ein Workout über 20 Minuten absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-app speichert.

Ihr seht, die Hürde ist in der Tat nicht sehr hoch. Diejenigen, die die Challenge meistern, erhalten neben der virtuellen Medaille verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können.