Seit der Ankündigung von macOS Sonoma durch Apple im Juni zur WWDC 2023 sind wir auf verschiedene Neuerungen des kommenden Mac-Betriebssystems eingegangen. Nichtsdestotrotz tauchen – trotz fortgeschrittener Beta-Phase – nach wie vor Neuerungen auf, die noch nicht publik waren. So vereinfacht Apple beispielsweise die Reparatur bzw. Wiederherstellung eines Mac, der im DFU-Modus feststeckt.

Zukünftig wird es deutlich komfortabler sein, einen Mac, der im DFU-Modus steckt, wiederherzustellen. DFU steht an dieser Stelle für „Device Firmware Update“. Das Ganze beschreibt einen Betriebszustand, bei dem der Mac nicht mehr reagiert und auf die Wiederbelebung durch einen anderen Mac wartet. Dieser Zustand kann beispielsweise bei einem Stromausfall eintreten oder wenn ein macOS-Update oder -Upgrade läuft. Hier kann es vorkommen, dass ein Mac nicht mehr reagiert und die Firmware repariert oder wiederhergestellt werden muss.

New in macOS Sonoma: You can now use one Mac to revive or restore another Mac that’s in DFU mode right from Finder.

Previously you needed to install Apple Configurator to do this but now it’s built in!

Accidentally stumbled upon this while playing around with some stuff. pic.twitter.com/NaUdGuTFZl

— Aaron (@aaronp613) August 15, 2023