Für gewöhnlich blicken wir freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. In dieser Woche nimmt sich Apples Video-Streaming-Dienst – mit Ausnahme neuer Folgen zu bereits angelaufenen Serien und einem Snoopy-Special – eine kleine Auszeit. Nichtsdestotrotz möchten wir euch vorab schon einmal einen kleinen Ausblick auf die Fortsetzung von Infiltration (englischer Titel: „Invasion“) geben, die in der kommenden Woche anläuft.

Apple TV+: Invasion – „We Might Not Get Her Back“ Season 2 Clip

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis in der kommenden Woche „Infiltration – Staffel 2“ anläuft. Der Startschuss fällt am kommenden Mittwoch (23. August 2023). Vorab hat Apple nun einen weiteren kurzen Clip zur Sci-Fi-Serie veröffentlicht. Dieser trägt den Titel „We Might Not Get Her Back Season 2 Clip“ und gibt euch einen rund 2-Minuten Einblick in die Serie.

Die actiongeladene zweite Staffel von „Infiltration“ beginnt nur wenige Monate nach dem Ende der ersten Staffel, als die Außerirdischen ihre Angriffe in einem umfassenden Krieg gegen die Menschen verschärfen. Der Trailer gibt einen spannenden Vorgeschmack auf die neue Staffel, in der es Aliens und Zerstörung im Überfluss gibt, unermüdlich nach Antworten gesucht wird und der Kampf um das Überleben der Welt weitergeht.

Vom Oscar-nominierten und zweifach Emmy-nominierten Produzenten Simon Kinberg, der als Showrunner fungiert, und David Weil ist „Infiltration“ eine mitreißende, charakterbasierte Science-Fiction-Dramaserie, die eine außerirdische Invasion aus verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt verfolgt Welt. Den offiziellen Trailer zur Serie findet ihr hier.