Das erwartete Vision Pro Headset von Apple soll das räumliche Computing revolutionieren. Es verschmilzt die digitale Welt mit der physischen und schafft so ein unübertroffenes Mixed-Reality-Erlebnis. Bisher ist es nur für eine begrenzte Anzahl von Entwicklern verfügbar, hat aber bereits begeisterte Kritiken erhalten. Bevor Vision Pro nächsten Jahres in den USA auf den Markt kommen wird, bietet uns der Künstler @AR72014 einen Blick auf das Headset in Form einiger schicken Hintergrundbilder für das iPhone.

Apple Vision Pro Hintergrundbilder

Das Vision Pro Headset ist ein Beweis für das Engagement von Apple, die Technologie voranzutreiben. Das Ziel von Apple ist es, ein unvergleichliches Mixed-Reality-Erlebnis zu bieten. Dies wird durch die Integration eines neuen Betriebssystems mit der Vision Pro Hardware erreicht. Das Ergebnis? Ein Erlebnis, das mühelos digitale Inhalte mit der physischen Umgebung verbindet.

Das Feedback der ersten Rezensenten ist überwältigend positiv. Sie heben die nahtlose Integration des Betriebssystems hervor. Einige wenige weisen jedoch auf das Gewicht des Geräts nach 30-minütiger Nutzung hin. Was das Design betrifft, so ist das Gerät außen mit einem gebogenen Glaspanel ausgestattet. Dies passt perfekt zum gewölbten Aluminium-Headset, das an die Haptik des MacBook erinnert. Die Benutzer werden einen anpassbaren Mesh-Lichtfilter bemerken, der sich an das Gesicht anschmiegt und mit einem Stretchband gesichert ist. Interessanterweise ist der Akku separat, um das Gewicht des Geräts zu minimieren. Trotzdem ist der Akku kompakt und passt möglicherweise bequem in eine Hosentasche.

Für alle, die sich an dem neuen Design täglich erfreuen wollen oder einfach nur ein schickes Hintergrundbild für ihr iPhone suchen, hält der Designer @AR72014 drei neue Bilder des Vision Pro Headsets bereit, die ihr euch bei iDB herunterladen könnt.